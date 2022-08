"The Sunday Times", powołując się na anonimowe źródła, poinformował, że organizacja księcia Karola przyjęła darowiznę od Bakra bin Ladena i Shafiqa bin Ladena na Fundusz Charytatywny Księcia Walii (The Prince of Wales's Charitable Fund - PWCF). Rzecznik zastrzega jednak, że cała procedura odbyła się zgodnie z prawem.

Zastrzyk gotówki od rodziny Osamy bin Ladena. Rzecznik księcia Karola potwierdza przyjęcie datku

Jak dodał, decyzję o przyjęciu miliona funtów podjęli powiernicy organizacji charytatywnej, a nie sam książę Karol.

- Decyzja o przyjęciu została podjęta wyłącznie przez powierników organizacji charytatywnej i każda próba scharakteryzowania jej w inny sposób jest fałszywa - powiedział rzecznik Clarence House, królewskiej rezydencji w Londynie.

Z kolei według raportu Sunday Times, książę Karol zabezpieczył fundusze po spotkaniu z Bakr bin Ladenem i miał przyjąć darowiznę, pomimo "wstępnego sprzeciwu doradców w Clarence House" i PWCF. Decyzja miała być jednak dokładnie rozważona, a sama kwestia dokładnie zbadana.

Bracia przyrodni Osamy bin Ladena nie mają powiązań z działalnością terrorystyczną. Źródło zbliżone do PWCF stwierdziło, że "po dokładnym zbadaniu kwestii, powiernicy doszli do wniosku, że działania jednego członka rodziny Bin Ladena nie powinny splamić całej rodziny".

Milion dolarów od szejka. "Wszystkie procedury zostały przeprowadzone prawidłowo"

W zeszłym miesiącu informowano zaś o przyjęciu przez księcia Karola torby z milionem euro w środku od szejka Hamada bin Dżasima bin Dżabera al-Taniego - byłego premiera Kataru.

Oświadczono wówczas, że "darowizny na cele charytatywne otrzymane od szejka Hamada ibn Dżasima zostały natychmiast przekazane jednej z organizacji charytatywnych księcia", a "wszystkie procedury zostały przeprowadzone prawidłowo".