Anatolij Czubajs, były współpracownik Władimira Putina, trafił do szpitala. Gdzieś w Europie

Jako pierwsza informację o pobycie w szpitalu polityka przekazała Ksenia Sobczak, rosyjska dziennikarka i przyjaciółka rodziny Czubajsa. Na Telegramie poinformowała, że były współpracownik Putina jest hospitalizowany w związku z zespołem Guillaina-Barrégo.

Zespół Guillaina-Barrégo jest zaburzeniem obejmującym postępujące osłabienie lub porażenie mięśni, zwykle występujące po infekcji, szczególnie dróg oddechowych lub przewodu pokarmowego. Według amerykańskiego Narodowego Instytutu Chorób Neurologicznych i Udarów na chorobę tę zapada średnio jedna na 100 tysięcy osób.

Ksenia Sobczak przekazała, że stan Czubajsa jest umiarkowanie stabilny. Dziennikarka nie podała jednak, w której klinice przebywa oligarcha.

Anatolij Czubajs zrezygnował ze swojej funkcji. Tuż po rozpoczęciu wojny

Anatolij Czubajs jest znany jako architekt rosyjskiej transformacji gospodarczej po upadku ZSRR. Pełnił funkcję m.in. ministra finansów i wicepremiera za rządów Borysa Jelcyna. Jak zaznacza Bloomberg, to dzięki niemu Władimir Putin dostał swoją pierwszą pracę na Kremlu, w administracji prezydenta. Czubajs wspierał również Putina początkowo w przejęciu władzy w Rosji. Putin mianował go doradcą ds. klimatycznych.

23 marca Anatolij Czubajs zrezygnował ze swojego stanowiska i opuścił Rosję. Przestał również pełnić funkcję specjalnego przedstawiciela prezydenta Federacji Rosyjskiej ds. stosunków z organizacjami międzynarodowymi dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.