Pożar w Czeskiej Szwajcarii. Troje turystów szło przez nieugaszony teren. Wkroczyła policja

"Pomimo naszych wielokrotnych apeli, dwóch nieodpowiedzialnych mężczyzn i jedna kobieta wczoraj wczesnym wieczorem udali się do Bramy Pravcickiej [brama skalna - red.] przez miejsca, które nie zostały jeszcze ugaszone" - przekazała w niedzielę czeska policja.

Jak dodano, funkcjonariusze wyrzucili turystów z Parku Narodowego Czeska Szwajcaria i "ostatecznie rozwiązali sprawę w drodze porozumienia".

"Wszelkie dalsze naruszenia obowiązujących przepisów będą rozpatrywane przez policję w postępowaniu administracyjnym, w którym sprawcy podlegają karze grzywny w wysokości do 100 tysięcy koron!" - ostrzegają policjanci.

Administracja Parku Narodowego Czeska Szwajcarka poinformowała w niedzielę, że na jego terenie, mimo pożaru, znajdowane są wciąż porzucone ogniska i niedopałki.

"Co jeszcze musi się stać, aby "osoby szczególnie oporne" przestały bawić się ogniem?" - skomentowano.

Pożar w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria

Około 750 strażaków z pomocą śmigłowców i samolotów gaśniczych walczy z pożarem lasu w Czeskiej Szwajcarii. Pożar w parku narodowym w północno-zachodnich Czechach wybuchł przed tygodniem i w kolejnych dniach objął obszar tysiąca hektarów. Las płonie także po niemieckiej stronie granicy - w Saskiej Szwajcarii.

Czeskim strażakom udaje się realizować nową taktykę - w niektórych miejscach rezygnują z ochrony zabudowań i nieobjętych ogniem części lasu na rzecz aktywnego gaszenia ognisk pożaru - poinformowała rzeczniczka straży pożarnej Martina Goetzova.

- Często jest to bardzo mozolna praca. Strażacy muszą torować sobie drogę. Piłami łańcuchowymi tną poprzewracane drzewa. W rejonie nad Hrzenskiem, gdzie są skały, używamy też sprzętu wspinaczkowego. Nie jest to więc łatwe, a prace postępują powoli - powiedziała Martina Goetzova.

Dzięki postępom w gaszeniu pożaru do swoich domów będą mogli wrócić mieszkańcy Vysokiej Lipy, którzy zostali ewakuowani we wtorek. Pozostali muszą czekać.

- Wiemy, że również dla nich nie jest to łatwa sytuacja, ale wciąż jest to miejsce akcji, za które odpowiadamy. Ludzie będą mogli wrócić do swoich domów, gdy będziemy mieć pewność, że nic im nie grozi - wyjaśniła rzeczniczka straży pożarnej.

