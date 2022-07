Brytyjski wywiad o Łukaszence: Coraz bardziej zależny od Rosji. "Nie istnieje bez Putina"

Brytyjski wywiad wojskowy podaje, że Alaksandr Łukaszenka staje się coraz bardziej zależny od Rosji. W codziennym raporcie na temat wojny na Ukrainie Brytyjczycy skupili się na roli tego polityka i Białorusi w wojnie w Ukrainie.

REKLAMA

Zobacz wideo Agencja Wywiadu przechwyciła rozmowę Rosjan: Żołnierze wiedzą o kłamstwach Kremla. "Propaganda u nas działa"

Brytyjski wywiad: Reżim Łukaszenki staje się coraz bardziej autorytarny

Jak przypomina brytyjski wywiad, w miniony czwartek z terytorium Białorusi wystrzelono na Ukrainę 20 pocisków. "Wcześniej z tego kraju wychodził główny napór przy nieudanej inwazji na Kijów w lutym" - przypomina.

Brytyjczycy wskazują, że Alaksandr Łukaszenka podąża za wskazaniami Rosji w wojnie toczącej się w Ukrainie. Przypominają, że 21 lipca apelował on do Zachodu, by ten spełnił żądania Moskwy. Taka postawa pozwoliłaby - według niego - zakończyć wojnę.

Wojna w Ukrainie. Są zdjęcia satelitarne sprzed i po ataku w Ołeniwce

Brytyjski wywiad wojskowy dodaje, że reżim Alaksandra Łukaszenki staje się coraz bardziej autorytarny. Świadczy o tym między innymi wprowadzenie kary śmierci także za "przygotowywanie ataków terrorystycznych" "Jego narastające i bezpodstawne oskarżenia w sprawie rzekomych planów Zachodu wobec Ukrainy i Białorusi pokazują, że prawdopodobnie stał się całkowicie zależny od Rosji" - napisano w dokumencie.

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Białoruski opozycjonista: Łukaszenka

- Alaksandr Łukaszenka jest całkowicie uzależniony od Władimira Putina - potwierdza taką ocenę sytuacji białoruski opozycjonista Aleś Michalewicz. W jego ocenie "Łukaszenka stracił zdolność samodzielnego funkcjonowania w polityce krajowej i zagranicznej i nie istnieje bez Władimira Putina".

- Myślę, że to się stało po roku 2020, gdy na Białorusi brutalnie zostały stłumione wystąpienia opozycji - stwierdził białoruski opozycjonista. Aleś Michalewicz podkreślił, że obecnie Alaksandr Łukaszenka nie może sobie pozwolić nawet na udawanie, że jest samodzielny.

Ukraina oskarżona o atak na kwaterę główną rosyjskiej Floty Czarnomorskiej

Na Białorusi prześladowani i zamykani w więzieniach są wszyscy, którzy sprzeciwiają się reżimowi i potępiają wojnę w Ukrainie. Obrońcom praw człowieka, niezależnym dziennikarzom i działaczom opozycji grożą wysokie wyroki, w tym kara śmierci.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.