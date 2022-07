Austria wstrząśnięta samobójczą śmiercią lekarki. Wcześniej grozili jej antyszczepionkowcy

O samobójczej śmierci lekarki z Austrii poinformowała m.in. Agencja Reutera. Jak czytamy, austriaccy przywódcy zaapelowali do społeczeństwa o jedność narodową wobec tej tragedii.

Austria. Lekarka popełniła samobójstwo. Przeciwnicy szczepień grozili jej śmiercią

Ciało lekarki zostało odnalezione w piątek w jej gabinecie w Górnej Austrii. Według doniesień mediów, które powoływały się na prokuratora, znaleziono przy niej list pożegnalny, w związku z czym służby nie planują przeprowadzenia autopsji.

- Połóżmy kres zastraszaniu i szerzeniu strachu. Nienawiść i nietolerancja nie mają miejsca w naszej Austrii - mówił prezydent Alexander Van der Bellen. Jednocześnie pochwalił Lisę-Marię Kellermayr i określił ją jako lekarkę opowiadającą się za leczeniem ludzi, ochroną przed chorobami oraz ostrożnym podejściem do epidemii koronawirusa.

Czwarta dawka szczepionki przeciwko COVID-19. Wszystko, co warto wiedzieć

- Niektórzy ludzie byli przez to rozwścieczeni. I to właśnie ci ludzie straszyli ją, grozili jej, najpierw w Internecie, a potem także osobiście, bezpośrednio w jej gabinecie - kontynuował.

- Nienawiść wobec ludzi jest niewybaczalna. Ta nienawiść musi się wreszcie skończyć - komentował z kolei minister zdrowia Johannes Rauch. Według austriackiego stowarzyszenia lekarzy samobójcza śmierć kobiety pokazuje szerszy trend gróźb, z jakimi zmaga się personel medyczny.

W ubiegłym miesiącu władze Austrii zrezygnowały z planu wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19 dla osób dorosłych, ponieważ uznano, że mało prawdopodobne jest podniesienie w ten sposób jednego z najniższych wskaźników szczepień w Europie Zachodniej. Ponadto w ubiegłym roku dziesiątki tysięcy osób protestowało przeciw obostrzeniom oraz obowiązkowym szczepieniom - przypomina Agencja Reutera.

Przypomnijmy, w Polsce również miały miejsce wiece antyszczepionkowców, na których można było usłyszeć nawet groźby śmierci. Jednym z przykładów takiego wydarzenia jest wiec ze stycznia bieżącego roku, którego inicjatorem był Wojciech O. W trakcie przemówień kwestionowano istnienie pandemii czy zapowiadano "wykopanie prezydenta Bydgoszczy" za to, że polityk ten poparł apel Unii Metropolii Polskich dotyczący wprowadzenia regulacji, które umożliwiłyby respektowanie certyfikatów covidowych. Zaatakowano też prezesa Związku Pracodawców Pomorza i Kujaw Mirosława Ślachciaka, którego organizacja w połowie grudnia apelowała o wprowadzenie obowiązkowych szczepień. Zgromadzeni skandowali wówczas hasło "będziesz wisiał". Można było też je usłyszeć, gdy padło nazwisko ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Bydgoszcz. Skandaliczne słowa na wiecu. Poseł PO: Składam zawiadomienie

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

