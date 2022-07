Zegarek Hitlera sprzedany za 1,1 mln dolarów. Kontrowersyjna aukcja w USA

Zegarek, wylicytowany przez kolekcjonera to dzieło marki Huber. Widać na nim swastykę oraz wygrawerowane inicjały Adolfa Hitlera. Miał trafić w ręce przywódcy nazistów jeszcze w 1933 roku, w ramach prezentu urodzinowego. Przeciw aukcji protestowali przywódcy żydowscy.

REKLAMA

Zobacz wideo Wiadomości Obozy zagłady. Miejsca kaźni, o których nie powinniśmy zapominać

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

USA. Zegarek Hitlera sprzedany za 1,1 mln dolarów

W 1945 roku francuscy żołnierze mieli zabrać zegarek z alpejskiej rezydencji Hitlera z Berghofu. Następnie przechodził on z pokolenia na pokolenie. Dokumenty dostarczone przez dom aukcyjny wskazują, że brakuje dowodów na to, kto był właścicielem zegarka. Jednak specjaliści twierdzą, że niemal na pewno należał on do Adolfa Hitlera. O sprzedaży zegarka poinformowało na Twitterze BNN News.

"Byłem lekarzem, nie mordercą". Niepublikowane listy lekarza Hitlera

Kontrowersyjna aukcja. Sprzeciwiali się jej przywódcy żydowscy

Aukcja spotkała się ze sprzeciwem żydowskich przywódców - 34 z nich podpisało list, w którym nazwało ją "odrażającą", wzywając do wycofania zegarka z licytacji, poinformowało BBC.

Zegarek nie był jedynym przedmiotem związanym z nazistami wystawionym do licytacji - na aukcji można było też zdobyć sukienkę należącą do Ewy Braun, żony Hitlera. Dom aukcyjny wystawił także na licytację zdjęcia nazistów oraz żółtą tkaninę z gwiazdą Dawida i napisem "Jude". W ten sposób naziści kazali "oznaczać" się Żydom, żeby później izolować ich i nękać.

"Urodziny Hitlera" z finałem w sądzie. Uczestnicy uznani za winnych

Organizatorem aukcji było Alexander Historical Auctions w Maryland.

***********

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.