Małpia ospa. Pierwsze przypadki zgonów poza Afryką. Dwie osoby zmarły w Hiszpanii

Brazylijskie służby medyczne podały informację o śmierci 41-letniego zakażonego mężczyzny, który cierpiał także na chłoniaka i miał osłabiony układ odpornościowy. Jak podaje BBC, lekarze podkreślają, że to właśnie choroby współistniejące pogorszyły stan 41-latka.

Wkrótce potem informację o dwóch zgonach przekazała Hiszpania. Jedna ze zmarłych osób cierpiała na zapalenie opon mózgowych.

Tym samym liczba zgonów zakażonych osób wynosi obecnie osiem. Oprócz pacjentów z Brazylii i Hiszpanii zmarło też pięć osób w Afryce. Do tej pory potwierdzono na całym świecie blisko 23 tys. zakażeń (w tym kilkadziesiąt na terenie Polski).

Małpia ospa. WHO zaleca ostrożność

W ubiegłym tygodniu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym w związku z rosnącą liczbą zakażeń małpią ospą.

Dyrektor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus przekazywał w środę, że "około 10 proc. chorych trafia do szpitala w celu opanowania bólu spowodowanego chorobą".

- Mimo że do tej pory 98 proc. przypadków dotyczy mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami, każdy narażony może zarazić się małpią ospą. Dlatego WHO zaleca, aby kraje podjęły działania w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia na inne wrażliwe grupy, w tym dzieci, kobiety w ciąży i osoby, które są immunosupresyjne - wyliczał dyrektor WHO.

Małpia ospa. Rośnie liczba chorych. Będzie obowiązkowa izolacja

Jak dodał, "oprócz przenoszenia przez kontakt seksualny, małpia ospa może rozprzestrzeniać się w gospodarstwach domowych poprzez bliski kontakt między ludźmi, taki jak przytulanie i całowanie, a także na zanieczyszczonych ręcznikach lub pościeli".

Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca obecnie masowych szczepień na ospę małpią. Rekomendowane są jednak szczepienia dla pracowników służby zdrowia, niektórych pracowników laboratoryjnych i osób, które mają wiele partnerów seksualnych.

Małpia ospa. Zakażenie przez bliski kontakt

Ospa małpia to odzwierzęca choroba zakaźna.

"W sprzyjających warunkach (bliski kontakt, w tym kontakty intymne) może się przenosić również z człowieka na człowieka. Wywołuje ją wirus ospy małpiej (MPXV) należący do rodzaju Orthopoxvirus" - informowało przed kilkoma tygodniami Ministerstwo Zdrowia.

Małpia ospa - jak ją rozpoznać? Jak wygląda przebieg leczenia?

Początkowe objawy to m.in. wysoka gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, ból głowy, ból pleców, osłabienie. Po kilku dniach pojawia się wysypka, która utrzymuje się przez 2-4 tygodnie. Większość zachorowań przebiega łagodnie.

