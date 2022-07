Rosyjska ambasada pisze na Twitterze o "wieszaniu azowskich bojowników". "Barbarzyństwo i zezwierzęcenie"

"Pracownicy rosyjskiego MSZ nazywają siebie dyplomatami i publicznie mówią, że niektórzy ludzie zasługują na egzekucję przez powieszenie. To czyste barbarzyństwo i zezwierzęcenie, a nie dyplomacja" - tak piątkowy wpis ambasady Rosji w Wielkiej Brytanii komentuje szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Przedstawiciele rosyjskiej placówki stwierdzili, że żołnierze z pułku Azow powinni zginąć "upokarzającą śmiercią".

4

Ambasada Rosji w Londynie. Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Kbthompson at English Wikipedia, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons