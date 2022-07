Wielka Brytania. 9-letnia dziewczynka zamordowana na ulicy. Bawiła się z młodszą siostrą

O tragedii, do której w czwartek doszło w Bostonie (hrabstwo Lincolnshire, Wielka Brytania), pisze m.in. BBC. Z informacji dziennika wynika, że zamordowana dziewczynka o imieniu Lilia pochodziła z Litwy, a mieszkała we wschodniej Anglii.

Wielka Brytania. 9-latka zamordowana przez nieznanego sprawcę

9-latkę znaleziono na Fountain Lane w Bostonie w czwartek ok. godz. 18.20 czasu lokalnego. Według funkcjonariuszy miała ona rany kłute, policja nie podaje jednak szczegółów. Wszystko wskazuje na to, że w pobliżu domu zaatakował ją nieznany sprawca. Służby rozpoczęły śledztwo w sprawie morderstwa.

W sprawie zatrzymane zostały dwie osoby. Nie wiadomo jednak, czy są one dorosłe, czy niepełnoletnie. Nie jest też jasne, jaki dokładnie związek mogą mieć z morderstwem. Rodzina zmarłej dziewczynki została objęta opieką psychologiczną.

Wielka Brytania. Społeczność wstrząśnięta zabójstwem 9-letniej dziewczynki. "Jestem przerażona"

Całe miasto jest zszokowane tragedią, do której doszło w Bostonie. Mieszkańcy zapewniają, że myślami są z rodziną Lilii. W pobliżu miejsca, w którym odnaleziono ciało dziewczynki, składane są kwiaty oraz znicze upamiętniające 9-latkę.

Sprawę skomentowała w mediach społecznościowych brytyjska ministerka spraw wewnętrznych Priti Patel. "Jestem przerażona, słysząc o tragicznej śmierci 9-letniej dziewczynki w Bostonie, Lincolnshire. Kieruje wyrazy współczucia do jej rodziny" - napisała. Zapewniła również, że policja ma jej pełne wsparcie w śledztwie w sprawie zabójstwa.

