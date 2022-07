Andrzej Duda rozmawiał z Xi Jinpingiem. Jedna rozmowa, dwa różne komunikaty - z Polski i Chin

Administracja w Pekinie zamieściła na oficjalnej stronie rządowej obszerny komunikat po rozmowie Xi Jinpinga i Andrzeja Dudy. Zaczyna się od wspomnienia wizyty prezydenta Polski na ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Pekinie na początku tego roku. Podkreślono "przyjacielską wymianę i promowanie stosunków dwustronnych". Chińczycy dużo miejsca w komunikacie poświęcili relacjom handlowym, eksportowi polskich towarów i "pielęgnowaniu tradycyjnej przyjaźni między Chinami a Polską".

Andrzej Duda rozmawiał z Xi Jinpingiem

Na końcu zamieszczono zaledwie jedno zdanie dotyczące wojny w Ukrainie. "Obaj szefowie państw wymienili również poglądy na temat kryzysu ukraińskiego".

Tymczasem Kancelaria Prezydenta RP w swoim komunikaci podkreśliła, że "rozmowa zainicjowana przez stronę chińską trwała godzinę i w dużej mierze dotyczyła konsekwencji rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie".

O tym, że oświadczenie Chin różni się od informacji opublikowanej przez Kancelarię Prezydenta RP napisał także Krzysztof Pawliszak (tłumacz, który zajmuje się Chinami) na Twitterze. "Dwa zupełnie różne komunikaty po rozmowie telefonicznej Xi z Dudą. W chińskim o Ukrainie zaledwie jedno zdanie o 'wymianie poglądów na temat kryzysu w Ukrainie', podczas gdy z polskiej wynika, że wojna w Ukrainie była głównym tematem (poszanowanie suwerenności i integralności, współpraca)" - napisał ekspert.

Chiny. Agencja informacyjna pominęła temat wojny w Ukrainie

Komunikat chińskiej agencji informacyjnej Xinuhua nie zawiera ani jednego zdania o Ukrainie. Przekaz skupił się na kwestiach związanych ze współpracą Polski i Chin, m.in. w handlu. Xi Jinping miał zapewnić Andrzeja Dudę, że Pekin pozytywnie odnosi się do rosnącej liczby produktów dobrej jakości na chińskim rynku i sam zachęca chińskie firmy do inwestowania w Polsce.

Zgodnie z tym tekstem, prezydent Chin wyraził również nadzieję, że Polska może aktywnie wspierać rozwój stosunków chińsko-europejskich i chronić ogólne interesy obu stron - podają media w Pekinie. Dalej w komunikacie czytamy, że Xi wymieniał kolejne mechanizmy współpracy na linii Pekin - Warszawa: Międzyrządowy Komitet Współpracy Chiny - Polska, wspólna komisja gospodarcza i handlowa. "Te działania przyspieszą budowę Inicjatywy Pasa i Szlaku i pogłębią współpracę w takich dziedzinach, jak gospodarka, handel i łączność" - czytamy na stronie chińskiej agencji informacyjnej Xinuhua.

Ponadto tematem piątkowej rozmowy telefonicznej na linii Pekin-Warszawa, zgodnie z informacjami azjatyckich mediów, było szybkie uruchomienie rynku hurtowego produktów rolnych Chiny-Kraje Europy Środkowej i Wschodniej (CEEC).

Ambasada Chin w Polsce: Prezydenci rozmawiali o "partnerstwie strategicznym"

O wojnie w Ukrainie nie wspomina też lakoniczny wpis na Twitterze Ambasady Chin w Polsce. Ten komunikat skupia się na wzajemnych relacjach polsko-chińskich, "przyjaźni i partnerstwie strategicznym".

"Bardzo się cieszę z rozmowy z Przewodniczącym Xi Jinpingiem. Rozmawialiśmy o Ukrainie i jej integralności terytorialnej, mówiłem o konieczności walki z wywoływanym przez Rosję kryzysem żywnościowym, omówiliśmy relacje [Polski i Chin - przyp. red.] których rozwój jest istotnym punktem polityki RP" - to z kolei relacja prezydenta Andrzeja Dudy z piątkowej rozmowy.

