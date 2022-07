USA. Kobieta została 15 razy ukąszona przez pająki. Teraz bakterie "pożerają jej ciało"

Do ukąszenia doszło, kiedy Susi Feltch-Malohifo'ou razem z synem Adrianem Swensenem udała się na ryby do Mirror Lake w Kalifornii. To właśnie podczas wycieczki kobieta miała zostać ukąszona przez pająki.

USA. Kobieta została 15 razy ukąszona przez pająki. Na początku nawet tego nie zauważyła

O tym, że została pogryziona dowiedziała się kilka dni później, kiedy zaobserwowała, że jej stan zdrowia znacznie się pogorszył. - Kiedy obudziła się w niedzielę rano, miała ból głowy, gorączkę - przekazał syn kobiety cytowany przez "Newsweek". Chora została przebadana na COVID-19 jednak test był negatywny. - Objawy postępowały do tego stopnia, że zdecydowaliśmy, że musi zobaczyć się z lekarzem - dodał Swensen. Kobieta została hospitalizowana we wtorek.

Lekarze stwierdzili u niej martwicze zapalenie powięzi. Centers for Disease Control and Prevention poinformowało, że chorobę wywołuje wiele rodzajów bakterii, które najczęściej są przenoszone przez ukąszenie pająków, zwłaszcza pustelnika brunatnego, a także przez skaleczenia lub oparzenia. Syn Susi Feltch-Malohifo'ou przekazał stacji FOX 13 News, że rana po ukąszeniu pająków rozrosła się do około 30 centymetrów długości oraz około 20 cm szerokości i znajdowała się w dolnej części pleców. Lekarze musieli usunąć 4,5 kg jej ciała.

USA. Po ukąszeniu pająków kobieta musiała przejść wiele operacji

Susi Feltch-Malohifo'ou po tym, jak bakterie wywołały u niej chorobę, musiała przejść szereg operacji. Aby pokryć koszty leczenia, jej syn założył zbiórkę pieniędzy na stronie GoFundMe. Mężczyzna podkreślił, że nie wiadomo, ile operacji będzie musiała jeszcze przejść jego matka. Nie jest znany również okres, przez który kobieta będzie musiała pozostać na intensywnej terapii.

