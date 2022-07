Kim Dzong Un straszy: Korea Północna w gotowości do starcia militarnego z USA

Przywódca Korei Północnej wygłosił w środę przemówienie podczas obchodów Dnia Zwycięstwa. Jest to święto związane z zawieszeniem broni w wojnie koreańskiej (1950-1953) - w tym roku obchodzono już 69. rocznicę tego wydarzenia. Nie podpisano jednak formalnie układu pokojowego, co oznacza, że Korea Południowa i Północna wciąż pozostają w stanie wojny.

Kim Dzong Un: Konfrontacja z USA stwarza zagrożenie nuklearne

Kim Dzong Un zwrócił uwagę, że konfrontacja Korei Północnej z USA "stwarza nuklearne zagrożenie". Jego kraj musi więc zwiększyć zdolność do samoobrony. - Nasze siły zbrojne są całkowicie przygotowane do reagowania na każdy kryzys, a system odstraszania wojny nuklearnej naszego kraju jest również gotowy do posłusznej mobilizacji swojej absolutnej potęgi, dokładnie i szybko, zgodnie ze swoją misją - powiedział Kim Dzong Un cytowany przez portal nbcnews.com.

Przywódca Korei Północnej zaznaczył również, że rzekomo USA w dalszym ciągu podejmują "groźne, nielegalne i wrogie działania" we współpracy z Koreą Południową. Kim Dzong Un dodał także, że Stany Zjednoczone usprawiedliwiają swoje działania "demonizowaniem" Korei Północnej. Zarzuca również władzom tego kraju, że wzywają do rozmów, dotyczących denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego bez jakichkolwiek warunków wstępnych. Kim Dzong Un zaznaczył też, że sprzeciwia się m.in. wspólnym ćwiczeniom wojskowym Korei Południowej i USA.

Korea Północna jest gotowa do konfrontacji militarnej z USA

Według przywódcy Korei Północnej, Stany Zjednoczone traktują "rutynowe działania" armii północnokoreańskiej jako zagrożenie lub prowokacje. Zwrócił też uwagę, że jednocześnie USA same prowadzą ćwiczenia wojskowe, które w dużym stopniu zagrażają Korei Północnej.

- To prowadzi dwustronne relacje do punktu, z którego trudno zawrócić, do stanu konfliktu - podkreślał Kim Dzong Un. - Ponownie chcę postawić sprawę jasno: Korea Północna jest w pełni gotowa na każdą konfrontację militarną z USA - podsumował północnokoreański przywódca.

Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach Korea Północna prowadziła liczne testy broni rakietowej. Użyto wtedy pocisków hipersonicznych oraz pocisków, które mogą przenosić taktyczne głowice jądrowe.