Do bójki między turystami z Polski i Rosji doszło 13 lipca w hotelu Quattro Beach Spa and Resort w popularnej miejscowości turystycznej w Turcji - w Alanyi. Według rosyjskich mediów czterech Polaków zaprosiło parę z Rosji do wspólnego stolika. Początkowo "rozmawiali przyjaźnie", aż dyskusja zeszła na tematy polityczne. Wówczas miało dojść do "gwałtownej wymiany poglądów" i bójki. Rosyjskie media twierdzą, że obsługa hotelu biernie przyglądała się temu zdarzeniu.

Bójka Polaków i Rosjan w Turcji. Jest oświadczenie hotelu

Kierownictwo hotelu Quattro Beach Spa and Resort w odniosło się do tego zdarzenia w odpowiedzi na pytania dziennikarzy portalu Onet.pl. W komunikacie przyznano, że faktycznie doszło do zdarzenia opisywanego przez rosyjskie media. Sytuacja między turystami została jednak przedstawiona w nieco innym świetle.

"Winne są obie strony, były dostatecznie pijane i po prostu źle się zrozumiały. Obsługa hotelu nie stała z boku, jak piszą media, ponieważ bar, w którym znajdowali się goście, został zamknięty o północy, a bójka miała miejsce o godz. 2.30" - napisali przedstawiciele hotelu.

Rosyjski kanał propagandowy: Polacy mieli pobić Rosjan w tureckim kurorcie

Jak dodano, strony zostały rozdzielone po interwencji ochrony oraz mediacji dyrektora hotelu. Dyrektor miał też wyrazić zgodę na kontynuowanie pobytu uczestników bójki w obiekcie. Postawił jednak warunek, że "nie będą nawet patrzeć w swoim kierunku". Obie strony miały na to przystać.

Przedstawiciele hotelu zapowiedzieli też złożenie pozwu przeciwko rosyjskiemu portalowi, który rozpowszechniał nieprawdziwe informacje na temat wspomnianego zajścia.

