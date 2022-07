Antony Blinken będzie rozmawiał z Ławrowem. Po raz pierwszy od rosyjskiej napaści na Ukrainę

To będzie pierwsza rozmowa Antony'ego Blinkena z Siergiejem Ławrowem od rosyjskiego ataku na Ukrainę.

Antony Blinken będzie rozmawiał z Siergiejem Ławrowem

- W najbliższych dniach porozmawiam z ministrem Siergiejem Ławrowem po raz pierwszy od rozpoczęcia wojny - przekazał Blinken. Sekretarz stanu USA powiedział, że zamierza poruszyć sprawę uwolnienia Amerykanów Brittney Griner i Paula Whelana.

- Kilka tygodni temu złożyliśmy propozycję. Nasze rządy wielokrotnie się komunikowały w tej sprawie - powiedział Blinken nie zdradzając, na czym polegała propozycja.

Koszykarka Brittney Griner została zatrzymana w lutym na lotnisku Szeremietiewo pod zarzutem posiadania narkotyków. Jak pisał portal sport.pl, w lipcu sportsmenka przyznała się do posiadania wkładów do e-papierosów z olejkiem haszyszowym, który jest środkiem nielegalnym w Rosji.

Paul Whelan z kolei w 2020 roku został skazany w Rosji za rzekome szpiegostwo. Administracja USA od początku uważa, że zarzuty wobec amerykańskiego obywatela są sfałszowane.

Jednym z głównych tematów będzie eksport zboża

Sekretarz stanu poinformował również, że będzie rozmawiał z Ławrowem o porozumieniu ws. eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne.

Blinken podkreślił, iż USA "są gotowe wesprzeć jakiekolwiek możliwe i znaczące działania dyplomatyczne". Niestety Moskwa nie dała dotąd żadnych sygnałów, że jest gotowa do zaangażowania się w nie znacząco i konstruktywnie - powiedział. Jak relacjonuje agencja AP, Blinken zapowiedział, że "ostrzeże" Ławrowa co do konsekwencji ewentualnej prób aneksji terenów wschodniej i południowej Ukrainy.

