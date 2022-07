USA. 6-latek zastrzelił 5-letnią siostrę. Wyjął broń z sejfu, kiedy matka spała. Rodzice aresztowani

Do tragicznego w skutkach wydarzenia doszło we wtorek w Muncie w stanie Indiana w USA. Sześciolatek wyjął z sejfu broń, a następnie śmiertelnie postrzelił swoją o rok młodszą siostrę. Zgon dziewczynki stwierdzono, po przewiezieniu jej do szpitala. Policja aresztowała 28-letniego ojca i 27-letnią matkę rodzeństwa.

