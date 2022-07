"W południe w okolicy wsi Ołhine trzy śmigłowce Ka-52, które zamierzały zaatakować nasze jednostki, wyrządziły szkody swoim własnym pozycjom. W rezultacie w drodze powrotnej zostały zaatakowane przez rosyjską obronę przeciwlotniczą" - napisało w środę (27 lipca) ukraińskie dowództwo.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie zestrzelili własny śmigłowiec

Jak dodało dowództwo Południe, Rosjanie w przeprowadzanym przez siebie ataku zestrzelili jeden z trzech śmigłowców - co ironicznie opisano, jako "kolejny gest dobrej woli" ze strony okupanta. Ukraińcy w ten sposób odnieśli się do wcześniejszego oświadczenia Rosjan, którzy twierdzili, że wycofanie swoich wojsk z Wyspy Węży na Morzu Czarnym, która ma ogromne znaczenie strategiczne, była aktem "dobrej woli".

Wojskowi dodali, że ostatniej doby Rosjanie dwukrotnie zaatakowali pozycje ukraińskie śmigłowcami Ka-52, jednak w żadnym z tych ataków nikt nie ucierpiał. Najeźdźcy wykorzystali pociski rakietowe typu Ch-31, które zostały strącone przez obronę przeciwlotniczą. Poza tym Rosjanie zwiększyli liczbę ataków przy wykorzystaniu samolotów Su-32.

Ka-52 Aligator to jeden z najbardziej nowoczesnych rosyjskich śmigłowców

Ka-52 to rosyjski dwumiejscowy śmigłowiec szturmowy, który znany jest pod kryptonimem "Aligator". Pierwszy projekt śmigłowca powstał w Związku Radzieckim w 1987 roku, jednak sam Ka-52 został zmodyfikowany z projektu Kamowa Ka-50.

Ka-52 to jeden z najbardziej nowoczesnych śmigłowców w rosyjskiej armii. Jest on zdatny do aktywnego prowadzenia ognia oraz może latać w każdych warunkach pogodowych. Ka-52 jest pierwszym na świecie śmigłowcem operacyjnym z ratunkowym systemem wyrzucania - obaj piloci mogą wydostać się ze śmigłowca przy "wszystkich wysokościach i prędkościach".

Zgodnie z danymi Sił Zbrojnych Ukrainy od początku inwazji Rosjanie stracili już:

40 070 żołnierzy,

3971 transporterów opancerzonych

1738 czołgów,

883 systemy artyleryjskie,

726 dronów,

222 samoloty,

190 śmigłowców,

117 systemów przeciwlotniczych,

15 okrętów i łodzi,

2847 innych pojazdów.

