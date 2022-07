Ukraina. Rosyjskie rakiety spadły na Charków i Mikołajów. Ukraińska armia ostrzelała most w Chersoniu

Ukraiński Sztab Generalny w porannym środowym raporcie informuje o odpartych szturmach Rosjan na kilku odcinkach frontu w obwodzie Donieckim. Rosjanie próbowali też szturmów na południowym odcinku frontu. Tam Ukraińcom udało się odbić z rąk wroga jedną z miejscowości.

Rosyjskie ataki ukraińska armia udaremniła m.in. w pobliżu miasta Siewiersk w okolicach miejscowości Werchnekamianskie. Rosjanie próbują zbliżyć się do miasta Bachmut od południa. Tam działania bojowe trwają w okolicach wsi Kodemy i Semihirja.

Rosjanie szturmowali też na południowym odcinku frontu - we wsi Biłohirka na pograniczu obwodów chersońskiego i Mikołajewskiego. Jednocześnie ukraińska armia donosi, że w obwodzie chersońskim udało się jej odbić z rąk wroga wieś Andrijiwka ukraińskie pozycje na całej linii frontu ostrzeliwane są także za pomocą artylerii i samolotów.

"Dziś rano wróg przeprowadził trzy naloty rakietowe na Toreck i jeden na Awdijewkę. W Torecku rakiety trafiły w budynki sektora prywatnego i garaże - nie było ofiar. W Awdijewce oprócz rakiet Rosjanie trzykrotnie użyli artylerii" - przekazał w środę rano szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko.

"W Bachmucie Rosjanie zaatakowali hotel — według wstępnych informacji są zabici i ranni, trwa akcja ratunkowa" - dodał.

Ukraina. Rosyjski atak na Charków i Mikołajów

Rosyjskie rakiety spadły na Charków. W wyniku rosyjskiego ataku na obiekty przemysłowe w w tym mieście rannych zostało sześć osób. To kolejny dzień ataków Rosjan na drugie co do wielkości miasto na Ukrainie.

W środę podobnie jak i we wtorek, rosyjskie wojsko ostrzelało miasto za pomocą rakiet S-300. Rosyjskie rakiety S-300, ale także pociski z wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet w nocy i nad ranem spadły też na Mikołajów na południu kraju.

Wojna w Ukrainie. Most w Chersoniu ostrzelany

Tymczasem ukraińska armia celnie ostrzelała most przez rzekę Dniepr w okupowanym przez Rosjan Chersoniu. To kolejne takie uderzenie w strategicznie ważną dla Rosjan przeprawę. Precyzyjne ataki na kontrolowane przez Rosjan mosty mogą otworzyć drogę do ukraińskiego kontrnatarcia na południowym odcinku frontu.

Również rzecznik dowództwa "Południe" ukraińskiej armii Natalia Humeniuk potwierdziła celne uderzenie. Jak zaznaczyła, ukraińskie wojsko dokonało takich uderzeń i były one precyzyjne. Natalia Humeniuk podkreśliła, że ukraińskie siły utrzymują kontrolę ogniową nad strategicznie ważnymi korytarzami transportowymi, które dla wroga mają kluczowe znaczenie.

Most Antoniwski w Chersoniu, ale też m.in. przeprawa w Nowej Kachowce były w ostatnim czasie ostrzeliwane przez ukraińskie wojsko. Precyzyjne uderzenia są możliwe dzięki amerykańskim wyrzutniom HIMARS. Według ekspertów zablokowanie przepraw przez Dniepr umożliwić może Ukraińcom kontrofensywę na południowym odcinku frontu na prawobrzeżną część obwodu chersońskiego.

