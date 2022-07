Rosja organizuje manewry wojskowe "Wschód 2022" - pierwsze od rozpoczęcia wojny w Ukrainie

Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało o planach przeprowadzenia strategicznych manewrów w dalekowschodnich regionach. Będą to pierwsze ćwiczenia od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

REKLAMA

Zobacz wideo Poparcie USA dla Ukrainy osłabło? Pytamy eksperta

Rosja przeprowadzi manewry wojskowe "Wschód 2022"

Manewry w Rosji mają się rozpocząć 30 sierpnia i potrwają do 5 września. Nadano im kryptonim "Wschód 2022". Resort obrony zapowiedział, że w ćwiczeniach wezmą udział kontyngenty wojskowe innych państw, jednak nie podano, o jakie kraje chodzi.

Według analityków wojskowych każde państwo, które zdecyduje się na udział w manewrach, powinno zostać uznane za potencjalnego sojusznika Moskwy w wojnie przeciwko Ukrainie. W ich ocenie ćwiczenia będą miały wymiar głównie propagandowy - z jednej strony Kremlowi chodzi o zademonstrowanie siły i możliwości armii, a z drugiej będzie to operacja, która ma odwrócić uwagę od złego stanu rosyjskich sił zbrojnych i ich niepowodzeń w starciu z ukraińską armią.

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

Ukraina. Nie żyje dwóch czołowych rosyjskich pilotów. Zginęli w ataku z HIMARS

Wojna w Ukrainie - Rosja od 154 dni niszczy ukraińskie miasta

27 lipca zaczął się 154. dzień wojny w Ukrainie. Zgodnie ze środowymi danymi ukraińskich władz, od początku inwazji Rosjanie stracili już:

40 070 żołnierzy,

3971 transporterów opancerzonych

1738 czołgów,

883 systemy artyleryjskie,

726 dronów,

222 samoloty,

90 śmigłowców,

117 systemów przeciwlotniczych,

15 okrętów i łodzi,

2847 innych pojazdów.

Ukraińcy w ostatniej dobie ostrzelali most Antoniwski na Dnieprze - była to kluczowa przeprawa, dzięki której rosyjscy okupanci dostarczali posiłki do Chersonia. Na moście doszło do około 18 wybuchów.

Atak na port w Odessie "zemstą Putina" za spóźnienie Erdogana?