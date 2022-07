Atak na port w Odessie "zemstą Putina" za spóźnienie Erdogana? "To było jak splunięcie"

- Z wojskowego punktu widzenia to właśnie turecki prezydent swoim zachowaniem przyczynił się do ataku na port w Odessie. To było jak "splunięcie" Putina na Erdogana i niewykluczone, że podobnych "splunięć" będzie więcej - ocenił Mychajło Samuś, ukraiński dziennikarz i wojskowy.

4 screen: YouTube/Guardian News Otwórz galerię Na Gazeta.pl