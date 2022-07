Wojna w Ukrainie. Zdobyto mapy Rosjan w sprawie Mariupola. Zaplanowali cele do 2040 roku

Jak podaje "Ukraińska Prawda", ukraiński wywiad dotarł do dokumentu "Donbas. Realia". W planie zawarto etapy odbudowania Mariupolu - miasta całkowicie zniszczonego przez Rosjan i okupowanego przez nich niemal od początku wojny w Ukrainie. Mariupol był dla nich kluczową zdobyczą - pozwolił połączyć Rosjanom tereny zajęte na wschodzie i południu Ukrainy, a tym samym stworzyć korytarz lądowy do Krymu.

Rosjanie planują odbudować Mariupol do 2040 roku. Byłoby im łatwiej, gdyby go sami nie zrównali z ziemą

Dokument został przygotowany przez Ministerstwo Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Federacji Rosyjskiej. Koncepcja odbudowy i rozwoju jednego z największych dawniej miast w obwodzie donieckim podzielono na trzy etapy.

Pierwszy etap zakłada odtworzenie niezbędnej infrastruktury, a także "zwrócenie szczególnej uwagi na lokalizację cmentarza". Przypomnijmy, że Mariupol został niemal całkowicie zrównany z ziemią przez Rosjan. W trakcie ataków uszkodzono budynki mieszkalne, które w większości nie nadają się do zamieszkania. Ponadto w trakcie oblężenia w mieście odcięta została kanalizacja, prąd czy ogrzewanie. Po ponownych próbach podłączenia kanalizacji w mieście doszło do tego, że z płytko wykopanych grobów zaczęły wystawać ciała poległych cywilów. Ten etap ma trwać do końca 2022 roku.

Drugi etap przewiduję "budowę mieszkań oraz odbudowę i rozwój infrastruktury inżynieryjno-transportowej". Według Rosjan ta część powinna zakończyć się do 2025 roku. Jak dodaje Radio Swoboda, do tego czasu władze rosyjskie planują zwiększyć populację o 50 000.

Trzeci, ostatni etap powinien zakończyć się w 2040 roku. Rosyjskie władze chcą do tego momentu "zapewnić efektywność budżetową i ekonomiczną samowystarczalność terytoriów miasta". W tym czasie powinna zacząć się budowa linii kolejowej na trasie Mariupol - Wołnowacha (miasto w Ukrainie) oraz powstać "międzynarodowy korytarz transportowy", którego główną częścią ma być autostrada biegnąca od Mariupola do anektowanego przez Rosjan w 2014 roku Krymu.

Rosjanie mają też planu odnośnie Azowstalu. Ich koncepcja zawiera cztery opcje: wznowienie produkcji, stworzenie pewnego rodzaju platformy społeczno-biznesowej oraz dwa scenariusze budowy parku - technologicznego lub obszaru parkowego. Według rosyjskiego rządu przywrócenie produkcji jest najdroższe - może kosztować prawie 300 milionów rubli.

