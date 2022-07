Rosyjskie ministerstwo zasobów naturalnych poinformowało, że gąsienice ćmy cygańskiej pojawiły się w rejonie Uljanowska nad Wołgą, w południowo-zachodniej części Rosji. To pierwsza od 10 lat tak liczna inwazja tych owadów - donosi rosyjski portal ulpressa.ru. Ćma cygańska jest jednym z najczęstszych szkodników leśnych. Ich gąsienice są groźne dla drzew i prowadzą do ich uszkodzenia - informuje focus.ua.

Rosja. Inwazja ćmy cygańskiej w rejonie Uljanowska

Temat ćmy cygańskiej został poruszony 26 lipca na spotkaniu centrali ds. zintegrowanego rozwoju regionu Uljanowsk (Rosja). Ministerka Przyrody i Gospodarki Gulnara Rakhmatullina przekazała, że zostały już podjęte środki, które mają przeciwdziałać inwazji owadów. Pułapki na ćmy zostały zastawione, a wczesną jesienią rozpocznie się usuwanie jaj tego owada - czytamy na stronie misanec.ru.

Rosja chce zwalczać ćmę cygańską środkami chemicznymi. Biolog ostrzega

Jednak biolog i przyrodnik Ilja Gomyranow uważa, że pozbywanie się ćmy cygańskiej za pomocą środków chemicznych, przyniesie więcej szkód niż pożytku. "Substancje wpływają również na inne owady, a to może mieć szkodliwy wpływ na przyrodę" - wyjaśnił ulpressa.ru.

Biolog zauważył również, że taka inwazja ciem zdarza się raz na kilka lat. Nie jest znana przyczyna pojawianie się tak dużej liczby owadów, ale są dwie możliwości. Powodem inwazji jest albo stopniowy wzrost tego gatunku albo pogoda, jaka panowała zeszłej zimy.

"Ćma cygańska jest jednym z najgorszych szkodników. Najgorsze jest to, że uszkadza wiele roślin, zjada około 300 gatunków krzewów i roślin" - stwierdził Gomyranow. Owady zaatakowały już teren o wielkości 2000 hektarów.

Ćma cygańska (Lymantria dispar) jest uważana przez Światową Unię Ochrony Przyrody za jeden ze 100 najbardziej inwazyjnych gatunków obcych na świecie. W Polsce ten owad nie jest gatunkiem inwazyjnym. Co więcej, u nas nosi nazwę brudnica nieparka.

Okazuje się, że Lymantria dispar nazywana w języku angielskim gypsy moth (ćma cygańska), zmienia nazwę. Zabiegali o to w zeszłym roku m.in. naukowcy z Entomological Society of America. Zależy im bowiem, by wyeliminować z nazewnictwa naukowego terminy uważane za obraźliwe.

