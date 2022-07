Wojna w Ukrainie. HIMARS pomaga pokonać Rosjan. Ukraińcy zniszczyli 50 składów rosyjskiej amunicji

Ołeksij Reznikow minister obrony Ukrainy zaznaczył w wywiadzie dla krajowej telewizji, że dostarczone przez USA systemy rakietowe HIMARS mają wielki wpływ na prowadzone przez Ukrainę działania wojenne.



Ukraina. HIMARS skuteczny w wojnie z Rosją. Ukraińcy zniszczyli 50 składów rosyjskiej amunicji

Ołeksij Reznikow zwrócił uwagę na znaczenie otrzymanej broni w prowadzonych walkach. "To przecina ich (rosyjskie) łańcuchy logistyczne, odbiera im zdolność do prowadzenia aktywnej walki i osłania nasze siły zbrojne przed ciężkim ostrzałem" - komentował cytowany przez Agencję Reutera. Ukraińcy informują, że od czasu otrzymania broni w zeszłym miesiącu zniszczyli 50 rosyjskich składów amunicji, w wyniku czego Rosjanie "tracą zdolność do prowadzenia aktywnych działań bojowych, w tym ciężkich ostrzałów w kierunku ukraińskich pozycji".

Ołeksij Reznikow poinformował też, że trzy spośród 15 samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard, które zaoferowały Niemcy, są już na wyposażeniu Ukrainy. - W poniedziałek oficjalnie otrzymaliśmy trzy pierwsze sztuki tej broni. Przekazano nam też dziesiątki tysięcy pocisków do Gepardów - mówił Reznikow, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Ukraina. Rosja użyje broni nuklearnej? Ekspert: Trzeba być na to gotowym

Ukraina wdzięczna za HIMARS-y liczy też na Leopardy i Abramsy

Rzeznikow wspomniał również o przekazaniu Ukrainie czołgów Leopard. - Mam nadzieję, że partnerskie kraje, które posiadają Leopardy, przekażą je nam. Planujemy, że na początku przeprowadzimy w państwach bałtyckich szkolenia naszych załóg z obsługi tych czołgów. (...) W ćwiczeniach weźmie udział kilkadziesiąt Leopardów, a dopiero gdy nasi żołnierze będą gotowi, przystąpimy do rozmów w sprawie nabycia nowoczesnych maszyn. Mowa tutaj nie tylko o Leopardach, ale też np. amerykańskich Abramsach - przekazał minister.

Reznikow zwrócił uwagę na wyposażenie ukraińskiej armii w zachodnie samoloty bojowe. - Wszyscy marzą o (amerykańskich) myśliwcach F-16. Też bym o nich marzył, ale wcześniej trzeba coś zrobić z naszymi lotniskami - podkreślił.

Ukraina. Na front dotarły pierwsze Gepardy od Niemiec. Kijów potwierdza