Premier Węgier przemawiał w sobotę przed południem na corocznym spotkaniu z diasporą węgierską w rumuńskim Baile Tusnad. Viktor Orban przewiduje, że do 2050 roku może w Europie nastąpić ostateczna zmiana demograficzna.

REKLAMA

Zobacz wideo Z kim PiS buduje sojusze międzynarodowe?

Victor Orban: My Węgrzy nie jesteśmy rasą mieszaną

Victor Orban przyznał, że obecnie trwa wojna, są problemy z energetyką oraz gospodarką, jednak jego zdaniem "to tylko parawan przesłaniający prawdziwe problemy: migrację i gender". - My [Węgrzy - red.] nie jesteśmy rasą mieszaną i nie chcemy stać się rasą mieszaną - podkreślił Viktor Orban podczas przemówienia, cytowany przez "The Guardian". Stwierdził również, że kraje, w których Europejczycy mieszają się z nie-Europejczykami "nie są już narodami".

Przeczytaj więcej informacji ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

- Na przykład my w Basenie Karpackim nie jesteśmy mieszaną rasą, tylko mieszanką narodów żyjących w swojej europejskiej ojczyźnie - mówił Orban.

Ukraina o wypowiedzi Orbana. "Razem zwyciężymy Rosję"

Viktor Orban: Ukraińcy nie wygrają tej wojny amerykańskimi szkoleniami i zachodnią bronią

Viktor Orban dużo uwagi w przemówieniu poświęcił wojnie w Ukrainie. - Ukraińcy nie wygrają tej wojny amerykańskimi szkoleniami i zachodnią bronią - oświadczył. Premier Węgier uważa, że Unia Europejska nie powinna stać po stronie Ukraińców czy Rosji, ale powinna być pomiędzy nimi. Najlepszą rzeczą, jaką można wg niego zrobić, to doprowadzić do rozmów pokojowych. - Nie będzie rozmów ukraińsko-rosyjskich. Jeśli ktoś na nie czeka, czeka na próżno - powiedział Viktor Orban. Dodał, że "Rosja chce gwarancji bezpieczeństwa, więc pokój zapanuje tylko po rozmowach rosyjsko-amerykańskich".

Orban broni Rosji: Chcą tylko, żeby nie mógł ich spotkać atak z Ukrainy

********

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.