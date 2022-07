Kwon Young-se został zapytany w rozmowie z południowokoreańskim radiem o to, czy Korea Północna może przeprowadzić próbę atomową z okazji Dnia Zwycięstwa, które przypada na 27 lipca. - Sądzę, że jest taka możliwość - odpowiedział minister do spraw zjednoczenia Korei.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy istnieje ryzyko użycia broni atomowej przez Rosjan? Siemoniak: Ryzyko jest bardzo małe

Korea Północna może przeprowadzić próbę atomową. Będzie to pierwsza taka próba od 2017 roku

Jak podaje "The Korea Herald", w środę Korea Północna będzie świętować 69. rocznicę podpisania zawieszenia broni, które zakończyło wojnę na Półwyspie Koreańskim. Jak zauważa dziennik, do tej pory nie doszło do podpisania porozumienia pokojowego - a to sprawia, że Korea Północna i Południowa formalnie pozostają w stanie wojny. Oba państwa nie utrzymują też relacji dyplomatycznych.

Minister Kwon Young-se, który jest czołowym przedstawicielem Seulu (Korei Południowej) w Pjongjangu (Korei Północnej), zauważył, że w najbliższych dniach Północ ma zorganizować krajową konferencję weteranów wojennych, co razem z obchodami Dnia Zwycięstwa może zwiększać ryzyko przeprowadzenie prób atomowych.

Przeczytaj więcej informacji ze świata na stronie głównej Gazeta.pl.

Korea Północna wyśle robotników do odbudowy Ukrainy - tej okupowanej

Według ministra oba te wydarzenia mogą być dla Kim Dzong Una okazją do przedstawienia nowych deklaracji dotyczących polityki zagranicznej Korei Północnej. W środę 27 lipca przywódca pojawi się publicznie po raz pierwszy od dwóch tygodni.

Szósta i ostatnia w historii tego kraju próba atomowa została przeprowadzona we wrześniu 2017 roku. Informacje przekazane przez ministra Kwon Young-se pokrywają się z ustaleniami amerykańskiego i południowoamerykańskiego wywiadu, które informowały, że Pjongjang w ostatnim czasie zakończył przygotowania do przeprowadzenia kolejnej próby. Ma się ona odbyć w podziemnych tunelach na poligonie wojskowym Punggye-ri, znajdującym się w północno-zachodniej części Korei Północnej.

Prowokacje Korei Północnej? Korea Południowa: "szybki i mocny" atak