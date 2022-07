Papież Franciszek w Kanadzie błaga "o przebaczenie za zło". "Katastrofalny błąd"

Franciszka przywitał wódz Wilton Littlechild, jeden z uczniów szkół rezydencjalnych, gdzie dzieci, siłą odebrane rodzicom, były prześladowane i wykorzystywane. Papież powiedział po hiszpańsku, że cały czas myśli o tragediach, do których doszło.

Papież Franciszek w Kanadzie: Proszę o przebaczenie

- Ubolewam. Proszę o przebaczenie, w szczególności za sposób, w jaki wielu członków Kościoła i wspólnot zakonnych współpracowało, także poprzez obojętność, przy projektach przymusowej asymilacji i niszczenia kultury - stwierdził. Jak czytamy w depeszy agencji Reutera, papież powiedział, że pokornie błaga "o przebaczenie za zło popełnione przez tak wielu chrześcijan wobec rdzennej ludności".

Franciszek określił asymilację kulturową jako "katastrofalny błąd" i nazwał "godnym ubolewania złem".

W spotkaniu, którego częścią były odwiedziny na cmentarzu uczniów szkół rezydencjalnych, wzięli udział premier Kanady Justin Trudeau i gubernator generalna Mary Simon. Po powrocie do Edmonton Franciszek odwiedzi katolicki kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, który był pierwszą parafią Metysów i Inuitów.

Pielgrzymka Franciszka do Kanady

W niedzielę rozpoczęła się wizyta papieża w Kanadzie. Przed wylotem Franciszek przypomniał, że przedstawiciele Kościoła przyczynili się do polityki asymilacji kulturowej państwa, która pociągnęła za sobą ogromne cierpienia rodzimej ludności Ameryki Północnej. - Mam zamiar wyruszyć na pielgrzymkę pokutną, która - mam nadzieję - z łaską Bożą przyczyni się do rozpoczętego już procesu uzdrowienia i pojednania - zaznaczył.

Rząd kanadyjski przyznał, że w finansowanych przez państwo szkołach chrześcijańskich, które działały od XIX wieku do lat 70. XX wieku, stosowano przemoc psychiczną i fizyczną. Około 150 tys. rdzennych dzieci zostało zabranych ze swoich rodzinnych domów i zmuszonych do uczęszczania do tych placówek. Miało to na celu odizolować je od wpływu ich ojczystej kultury i języka, a także zasymilować z chrześcijańskim społeczeństwem Kanady.

