Światowa Organizacja Zdrowia nadała małpiej ospie status "globalnego zagrożenia dla zdrowia". Jak dotąd na całym świecie zdiagnozowano już ponad 16 tys. przypadków w 75 państwach i zarejestrowano pięć zgonów. - Zakładamy, że ryzyko w skali globalnej jest umiarkowane z wyjątkiem Europy, gdzie oceniamy je jako wysokie - powiedział Tedros Adhanom Ghebreyesus, szef WHO. Naukowcy wciąż nie zbadali w pełni sposobu rozprzestrzeniania się wirusa.

Małpia ospa przenosi się drogą kropelkową. Objawy zakażenia

Małpia ospa jest chorobą odzwierzęcą. "Między ludźmi wirus przenosi się drogą kropelkową, choć większe prawdopodobieństwo transferu wirusa z człowieka na człowieka daje kontakt płciowy lub inny, bezpośredni kontakt z wydzielinami ciała, a także z wydzielinami ze zmian skórnych, będących jednym z objawów małpiej ospy" - czytamy w artykule mgr farm. Izabeli Kurowskiej.

Najbardziej charakterystycznym i wyraźnym objawem małpiej ospy jest wysypka skórna. Pojawia się już po 1 do 3 dni po zaobserwowaniu pierwszych symptomów. Okres inkubacji (wykluwania się) choroby wynosi od 6 do 13 dni, natomiast czas jej trwania to zwykle od 2 do 4 tygodni. Wśród pierwszych objawów ospy małpiej możemy odnotować:

gorączkę i dreszcze;

bóle głowy, mięśni, ból pleców;

uczucie zmęczenia, wzmożoną senność;

powiększenie węzłów chłonnych (w trakcie ospy prawdziwej węzły chłonne nie ulegają powiększeniu);

zmiany skórne, które zamieniają się w grudki i pęcherzyki wypełnione płynem.

Szczepienia przeciwko małpiej ospie

Z badania, które zostało opublikowane w 2008 roku, wynika, że jeśli małpia ospa pojawi się wśród populacji nieszczepionej, wirus może wykorzystać sytuację, a kilka przypadków zachorowań przeobrazi się w epidemię - przytacza portal npr.org. "Chociaż ospa prawdziwa została wyeliminowana od 1980 roku, istnieje możliwość, że małpia wypełni tę pustkę" - czytamy.

Jak pisaliśmy, Europejska Agencja Leków (EMA) 22 lipca poinformowała, że Komitet ds. Leków dla Ludzi rozszerzył wskazania szczepionki Imvanex, która jest stosowana przeciwko zakażeniu ospą prawdziwą, także na małpią ospę.

Lekarze poinformowali, że chorobę wywoływaną przez patogen z rodzaju orthopoxvirus leczy się objawowo. Pacjentom podaje się leki przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, przeciwświądowe oraz zewnętrzne środki odkażające.

Niemcy. W Berlinie ruszyły szczepienia przeciwko małpiej ospie

Jak się uchronić przed wirusem?

Do zakażenia może dochodzić poprzez kontakt z chorym zwierzęciem lub osobą, u której doszło do rozwoju charakterystycznej wysypki. Zakażenie małpią ospą wymaga bliskiego, przedłużonego kontaktu z chorym. Z tego powodu najczęściej zakażeniom ulegają członkowie rodziny chorego lub też personel medyczny - podaje farmaceutka Izabela Kurowska.

Aby uniknąć zakażenia małpią ospą:

podczas podróżowania często myj ręce bieżącą wodą z mydłem, stosuj żele i płyny odkażające;

nie spożywaj jedzenia (zwłaszcza mięsa) z nieznanych źródeł, które może być niedostatecznie wypieczone;

nie nawiązuj kontaktu z dzikimi zwierzętami, nie dotykaj ich zwłok;

nie spożywaj mięsa dzikich zwierząt;

nie zbliżaj się do zwierząt, które wyglądają na chore;

nie używaj tej samej pościeli czy ręczników z osobami, które podejrzewają, że mogą chorować na małpią ospę;

unikaj przypadkowych kontaktów seksualnych, stosuj prezerwatywy.

