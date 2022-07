Jak podaje Agencja Reutera, w niedzielnym wystąpieniu Jair Bolsonaro skupił się na "Bogu, broni i rodzinie". Potwierdził też, że na stanowisko swojego zastępcy wyznaczył generała armii Waltera Bragę Netto.

Głównym rywalem Jaira Bolsonaro w nadchodzących wyborach prezydenckich będzie były prezydent Brazylii (2003-2011) Luiz Inacio Lula da Silva. Sondaże przeprowadzane od maja do połowy lipca br. wskazywały, że Bolsonaro może liczyć na poparcie rzędu 31-37 proc. wyborców, da Silva - na 35-45 proc. Najnowsze badania przedwyborcze zdają się wskazywać na zmniejszanie się różnicy w poparciu dla obu kandydatów. Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Brazylii odbędzie się 2 października.

Zobacz wideo Prezydent Brazylii czci rocznicę krwawego zamachu stanu

Kim jest Jair Bolsonaro? Od początku kadencji porównywano go do Donalda Trumpa

Skrajnie prawicowy Jair Bolsonaro został prezydentem Brazylii w 2019 r. Znany jest z - delikatnie rzecz ujmując - kontrowersyjnych wypowiedzi, pochwalania przemocy, populistycznej retoryki, nacjonalizmu, a także atakowania praw człowieka i regulacji środowiskowych. Przeciwnicy wytykają mu też rasizm i poparcie dla dyktatury. W jego postawie i poglądach widzą podobieństwa do byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, za co doczekał się łatki "brazylijskiego Trumpa".

Bolsonaro w ostrych słowach opowiada się za dostępem do broni, przeciwko aborcji, migrantom i osobom LGBT. W rozmowie z "Playboyem" stwierdził, że "nie byłby w stanie kochać syna-homoseksualisty" i "wolałby, aby jego syn zginął w wypadku", niż okazał się gejem. Wygłosił przy okazji absurdalną opinię, że "liczba osób homoseksualnych rośnie" z powodu "liberalnych nawyków, narkotyków i wzrostu liczby pracujących kobiet".

Brazylia. Prezydent Jair Bolsonaro oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości

Za jedną z wypowiedzi został skazany przez sąd. W parlamencie powiedział, że pewna polityczka nazwała go gwałcicielem. - Ja bym cię nawet nie zgwałcił, bo nie jesteś tego warta - odparł.

Kiedy indziej wyznał, że ma pięcioro dzieci - "czterech chłopców, a piąte, przez moment słabości, to dziewczynka".

Jeszcze innym razem, podczas jednego ze spotkań w trakcie kampanii wyborczej, mówił: - Zastrzelmy wszystkich członków Partii Pracujących tu, w Acre [jeden z brazylijskich stanów - red.].

Przeciwnicy Bolsonaro domagają się impeachmentu prezydenta Brazylii

Bolsonaro lekceważy COVID-19. "Wahał się, czy kupić szczepionki, a zainwestował w viagrę"

Mimo że swego czasu Brazylia należała do czołówki państw z największą liczbą chorych na COVID-19, prezydent lekceważył pandemię. - Taka sobie grypka - mówił Bolsonaro. Krytykował rekomendowane przez lekarzy zasady bezpieczeństwa, sam też nie chciał zachowywać dystansu i nosić maseczki. W końcu i on zachorował - ale zdania nie zmienił. Promował za to chlorochinę i hydroksychlorochinę - środki zupełnie nieskuteczne w walce z koronawirusem. Jak wynika z ekskluzywnych dokumentów, do których dotarło CNN Brasil, rząd Bolsonaro aktywnie wykorzystywał fundusze awaryjne (które miały być przeznaczone na zwalczanie pandemii) na kupowanie i rozprowadzanie tych leków.

W kwietniu br. brazylijskie wojsko zainwestowało w ponad 35 tys. tabletek viagry. Opozycjoniści żądali wyjaśnień od Bolsonaro. "Jego administracja zwlekała z zakupem szczepionek przeciwko COVID-19, ale wydała zgodę na droższy zakup tysięcy tabletek viagry dla sił zbrojnych" - napisał jeden z polityków. Prezydent Brazylii wyjaśniał, że środki na zaburzenia erekcji mają być przeznaczone dla emerytowanych i nieaktywnych wojskowych, którzy mieliby nimi leczyć nadciśnienie płucne i reumatyzm. Nie odniósł się jednak do kolejnych rewelacji - o tym, że brazylijska armia rzekomo nabyła też 60 implantów prącia, których cena szacowana jest na prawie 3,5 mln reali (blisko 3,2 mln złotych).

Koronawirus. Brazylia wydała ogromne sumy na produkcję nieskutecznych leków

