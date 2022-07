Zobacz wideo Czy papież Franciszek przyleci do Polski? Szrot: To jest decyzja Ojca Świętego. Prezydent go zaprosił

Franciszek został powitany w hangarze na lotnisku przez premiera Kanady Justina Trudeau, a także Mary May Simon, która jest pierwszą rdzenną gubernatorką generalną Kanady. Papieża przywitały również bębny i śpiewy rdzennych mieszkańców. Z lotniska duchowny przejechał do seminarium św. Józefa w Edmonton, gdzie przenocuje.

Pokutna pielgrzymka papieża Franciszka

Podczas podróży papież przywitał dziennikarzy, odmówił południową modlitwę Anioł Pański i przypomniał, że w niedzielę w Kościele obchodzony jest Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Powtórzył, że jest to pielgrzymka pokutna w związku z cierpieniami zadanymi przez ludzi Kościoła rdzennej ludności.

Rdzenni mieszkańcy Kanady nie oczekują jednak tylko słów, w tym słowa "przepraszam". - Te przeprosiny stwarzają Kościołowi możliwość naprawy relacji z rdzenną ludnością na całym świecie. (...) Na tym się jednak sprawa nie kończy, jest wiele do zrobienia. To początek - powiedział przedstawiciel rdzennej ludności George Arcand Jr. Naciskają oni również na dostęp do archiwów kościelnych - chcą bowiem poznać los dzieci, które nigdy nie wróciły ze szkół do swoich domów. Chcą także wymierzenia sprawiedliwości, zadośćuczynienia finansowego i zwrotu dziedzictwa rdzennej ludności przechowywanego przez Muzea Watykańskie.

Rząd kanadyjski przyznał, że w finansowanych przez państwo szkołach chrześcijańskich, które działały od XIX wieku do lat 70. XX wieku, stosowano przemoc psychiczną i fizyczną. Około 150 tys. rdzennych dzieci zostało zabranych ze swoich rodzinnych domów i zmuszonych do uczęszczania do tych placówek. Miało to na celu odizolować je od wpływu ich ojczystej kultury i języka, a także zasymilować z chrześcijańskim społeczeństwem Kanady.

O mrocznej historii Kanady zrobiło się głośno na arenie międzynarodowej, kiedy to w zeszłym roku na terenach dawnych szkół dla rdzennych mieszkańców odkryto nieoznakowane groby, w których znajdowały się szczątki dzieci.

Kanadyjska Komisja Prawdy i Pojednania działania podejmowane wobec rdzennej ludności nazwała "ludobójstwem kulturowym". Dotychczas ustalono, że w szkołach umarło ok. 4100 dzieci.

