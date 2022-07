Viktor Orban odniósł się do wojny w Ukrainie i po raz kolejny stanął w obronie Rosji. Według premiera Węgier, strategia Unii Europejskiej nie działa i należy ją zmienić na inną. Zarzucił też Europie, że jej działania prowadzą jedynie do przedłużenia konfliktu. Wypowiedzi polityka dość znacząco przypominały kremlowską propagandę. Więcej na ten temat pisaliśmy w poniższym artykule.

Wojna w Ukrainie. MSZ Ukrainy odpowiada Orbanowi: Putin nie zatrzyma się, dopóki nie zburzy europejskiego porządku

Wystąpienie Viktora Orbana nie przeszło niezauważenie także w Ukrainie - do sprawy odniósł się w sobotę rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko. Jego wpis pojawił się 23 lipca na Facebooku.

"Sankcje nie osłabiły Rosji - to klasyczny przykład rosyjskiej propagandy. Sankcje są efektywne, istotnie zmniejszyły zdolność rosyjskiej machiny wojennej do prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie. Dostawy broni (z Zachodu) ratują życie Ukraińcom" - napisał Nikołenko. Jak dodał, gdyby sankcje były nieefektywne, wówczas Rosja nie zaangażowałaby ogromny zasobów, by je powstrzymać.

Ołeh Nikołenko przyznał, że Europa doświadcza kryzysu gospodarczego i politycznego, ale "nie z powodu sankcji, lecz przez rosyjską wojnę hybrydową". "Rosja atakuje Ukrainę rakietami manewrującymi, a Europę niebotycznymi cenami gazu. (...) Zamykając oczy na zbrodnie Rosji na Ukrainie, nie odbuduje się pokoju w Europie. Putin nie zatrzyma się, dopóki nie zburzy europejskiego porządku, opartego na wartościach demokratycznych" - powiedział rzecznik MSZ Ukrainy.

"Bez pokoju i stabilności w Ukrainie nie będzie pokoju i stabilności ani na Węgrzech, ani w ogóle w Europie. Strategia Europy musi opierać się na wspólnym, zdecydowanym działaniu i jedności, aby pomóc zatrzymać wojnę i pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za jej zbrodnie. I jesteśmy wdzięczni naszym europejskim partnerom za ich nieustępliwą pozycję. Razem na pewno pokonamy Rosję, nawet pomimo obaw szefa węgierskiego rządu, że armia rosyjska ma 'asymetryczną przewagę'" - napisał na koniec Nikołenko.

Polityk dodał, że Viktor Orban skrytykował unijne sankcje następnego dnia po wizycie szefa węgierskiego MSZ Petera Szijjarto w Moskwie. Wówczas prosił on Rosję o zwiększenie dostaw gazu.

