To nie Putin, tylko jego sobowtór był z wizytą w Teheranie? Tak twierdzi ukraiński generał

Szef wywiadu wojskowego Ukrainy, generał Kyryło Budanow zasugerował, że Władimir Putin mógł zostać zastąpiony przez sobowtóra podczas ostatniej wizyty w Iranie. Wojskowy przyznał, że wygląd prezydenta Rosji był nietypowy, i że widoczny na nagraniu z lotniska mężczyzna nie przypomina Putina.

Ukraiński generał sugeruje, że w Teheranie nie pojawił się Putin, tylko jego sobowtór

Budanow został zapytany o to, czy widoczny na nagraniu polityk faktycznie jest prezydentem Rosji, a nie jego sobowtórem. - Nie odpowiem wprost na to pytanie, tylko podpowiem. Proszę spojrzeć na nagrania w momencie, kiedy przypuszczalnie Putin opuszcza samolot. Czy to w ogóle jest Putin? - odpowiedział krótko.

Jak podaje ukraiński serwis tsn.ua, na wspomnianym nagraniu Putin nie zszedł, tylko dziwnie zeskoczył z ostatniego stopnia schodów podstawionych do jego samolotu. Następnie prezydent wyraźnie zaczął utykać na jedną nogę. W tym samym czasie ochroniarz polityka "poradził sobie ze schodami całkiem skutecznie i nie wykonywał żadnych głupich ruchów" - czytamy na portalu.

W maju antyputinowski profil na Telegramie - General SVR, który ma być prowadzony przez byłego porucznika rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego twierdził, że sobowtóry prezydenta Rosji zostały "postawione w stan pogotowia", aby w razie potrzeby mogli zastąpić Putina. Informacja ta pojawiła się w tym samym czasie, co doniesienia na temat operacji polityka.

Ostatnia wypowiedź dyrektora CIA Williama Burnsa przeczy jednak informacjom o tym, że Władimir Putin podupada na zdrowiu. - Istnieje wiele plotek na temat zdrowia prezydenta Putina i, o ile wiemy, jest on całkowicie zdrowy, a nawet zbyt zdrowy - powiedział Burns na Aspen Security Forum. Słuchacze wybuchnęli wówczas śmiechem, a szef CIA dodał, że to jest jego opinia, a nie oficjalna informacja wywiadowcza.

