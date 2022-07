Wojna w Ukrainie. Ciężkie walki na południu. Ponad tysiąc Rosjan zamkniętych w kotle

Informacje o ciężkich walkach w obwodzie chersońskim podały ukraińskie, brytyjskie i amerykańskie służby. - Częściowo zajęliśmy miasta Holgyna i prawie całkowicie Potiomkin. Są to dwie miejscowości położone po prawej i lewej stronie Wysokopilli. Jest to w zasadzie powtórka z Iłowajska dla sił rosyjskich, bo jest tam ponad tysiąc ich żołnierzy z uzbrojeniem i sprzętem wojskowym. W piątek ich próba wydostania się stamtąd została udaremniona przez nasz ogień. Okupanci zawrócili i są w 3/4 otoczeni z kontrolą ogniową jedynej dla nich drogi ucieczki - powiedział doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz, cytowany przez agencję UNIAN.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie zamknięci w kotle. "Jeśli tego nie zrobią, ich los będzie przesądzony"

Jak dodał, siły ukraińskie uszkodziły most Antonowski - kluczową dla Rosjan przeprawę, która pomogłaby im wydostać się z obwodu chersońskiego. Według Arestwycza żołnierze wroga są zamknięci w kotle. - Uważam, że ukraińska armia po prostu zaproponuje im poddanie się. To będzie dla nich najlepsze wyjście. Jeśli tego nie zrobią, ich los będzie przesądzony - dodał doradca Zełenskiego.

O ciężkich walkach na południu Ukrainy można też przeczytać w raporcie brytyjskich służb. "W ciągu ostatnich 48 godzin miały miejsce ciężkie walki, bo siły ukraińskie kontynuują ofensywę przeciwko siłom rosyjskim w obwodzie chersońskim, na zachód od rzeki Dniepr. Rosja prawdopodobnie próbuje spowolnić ukraiński atak, używając ognia artyleryjskiego wzdłuż naturalnej bariery, którą jest rzeka Ingulec, dopływ Dniepru" - czytamy w sprawozdaniu wywiadowczym Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii.

Jak dodają brytyjscy wojskowi, linie zaopatrzeniowe rosyjskich sił są coraz bardziej narażone zwłaszcza na zachód od Dniepru. Powodem ma być wspomniane przez Arestwycza uszkodzenie mostu Antonowskiego. Rosjanie podjęli już jednak prace naprawcze. "Priorytetem armii rosyjskiej jest utrzymanie przez wojska możliwości przeprawy, a jakakolwiek próba budowy przeprawy przez Dniepr byłaby bardzo ryzykowną operacją. Jeśli przeprawy przez Dniepr zostałyby uniemożliwione, a rosyjskie siły w okupowanym Chersoniu odcięte, byłoby to znaczącym wojskowym i politycznym niepowodzeniem dla Rosji" - czytamy w raporcie brytyjskiego resortu obrony.

W niedzielę 24 lipca resort skupił się na odkłamaniu przekazu szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa. "To nieprawda, że Rosja 'rozszerzyła' front w swojej wojnie. Istnieje możliwość, że Ławrow mówił o rzekomych postępach Rosjan na froncie po to, by utorować drogę pod referenda na terytoriach okupowanych" - piszą służby wywiadu.

Także doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan mówił o trudnościach Rosjan w Ukrainie. Według niego Moskwa ma problem ze zgromadzeniem sił potrzebnych do osiągnięcia nowych celów. Sullivan dodał, że na ten moment Rosja spisuje się gorzej, niż przewidywały to amerykańskie służby wywiadowcze. Powodem takiej sytuacji ma być ogromna wola walki Ukraińców, jak i pomoc wojskowa ofiarowana przez Stany Zjednoczone i Zachód. Na konferencji dodał, że Joe Biden nie przekaże Ukrainie pocisków ATACMS - rakiet o najdłuższym zasięgu obsługiwanych przez systemy HIMARS. Powodem tej decyzji ma być to, by "nie znaleźć się w sytuacji, która doprowadzi do III wojny światowej".

