Szef WHO ogłasza: Małpia ospa jest globalnym zagrożeniem dla zdrowia

- Miesiąc temu zwołałem komitet ds. sytuacji kryzysowych. Na tym spotkaniu, chociaż wyrażono różne poglądy, komisja postanowiła w drodze konsensusu, że małpia ospa nie stanowi zagrożenia zdrowia o zasięgu międzynarodowym - powiedział szef WHO. - Od tego czasu epidemia nadal się rozwija i obecnie odnotowano ponad 16 tysięcy przypadków z 75 krajów oraz pięć zgonów - dodał.

Szef WHO: Małpia ospa jest globalnym zagrożeniem dla zdrowia

W związku z kolejnymi przypadkami choroby komitet zebrał się po raz kolejny. Tym razem, choć komisja nie postanowiła tego jednogłośnie, Tedros Adhanom Ghebreyesu uznał, że małpia ospa stanowi zagrożenie dla zdrowia o zasięgu globalnym. Jak dodał, informacje dostarczane przez poszczególne państwa pokazują, że wirus ten szybko rozprzestrzenił się na wiele krajów.

Ostrzeżenie wydane przez WHO jest najwyższego możliwego stopnia, a za globalne zagrożenie uznawane są również COVID-19 i polio. Światowa Organizacja Zdrowia dodaje, że zagrożenie małpią ospą na świecie jest umiarkowane, a w Europe - wysokie.

Objawy małpiej ospy

Najbardziej charakterystycznym i wyraźnym objawem choroby jest wysypka skórna. Pojawia się już po 1 do 3 dni po zaobserwowaniu pierwszych symptomów. Okres inkubacji (wykluwania się) wynosi od 6 do 13 dni, natomiast czas jej trwania to zwykle od 2 do 4 tygodni. Wśród pierwszych objawów ospy małpiej możemy odnotować:

gorączkę i dreszcze;

bóle głowy, mięśni, ból pleców;

uczucie zmęczenia, wzmożoną senność;

powiększenie węzłów chłonnych (w trakcie ospy prawdziwej węzły chłonne nie ulegają powiększeniu);

zmiany skórne, które zamieniają się w grudki i pęcherzyki wypełnione płynem.

