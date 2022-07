Rosja ostrzelała Odessę dzień po podpisaniu porozumienia ws. eksportu zboża. "Putin pluje w twarz"

W sobotę Odessa, jeden z największych portów Ukrainy, została ostrzelana. Jak informują ukraińskie władze, ostrzału dokonały siły rosyjskie. Dwie rakiety zostały zestrzelone przez ukraińską obronę przeciwlotniczą, dwie natomiast eksplodowały w odeskim porcie handlowym. Wybuchł tam pożar. Odessa to jeden z portów, z których ma być prowadzony eksport ukraińskiego zboża. W piątek w Turcji Rosja zobowiązała się do odblokowania transportu ukraińskiej pszenicy przez Morze Czarne.

Ostrzał Odessy. W porcie wybuchł pożar

Do ataku odniósł się ukraiński MSZ. Jego rzecznik Ołeh Nykołenko napisał na Facebooku, że ostrzał portu w Odessie czyni wątpliwymi rosyjskie obietnice, które zostały zawarte w dokumencie podpisanym w piątek z ONZ i Turcją. Jak dodał, Rosja w razie niedotrzymania umowy weźmie na siebie odpowiedzialność za pogłębienie światowego kryzysu żywnościowego. "Rosyjska rakieta to naplucie przez Władimira Putina w twarz sekretarzowi generalnemu ONZ Antonio Guterresowi i prezydentowi Turcji Recepowi Tayyipowi Erdoganowi, którzy dołożyli ogromnych starań, by osiągnąć porozumienie i którym Ukraina jest wdzięczna" - napisał.

"Kreml nadal używa żywności jako broni"

Amerykańska ambasadorka w Kijowie oświadczyła z kolei, że Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za "odrażający" atak na port w Odessie. "Kreml nadal używa żywności jako broni. Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności" - napisała na Twitterze ambasador Bridget Brink.

Rosyjska marynarka wojenna od początku wojny blokuje eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Podpisana w piątek umowa między Rosją i ONZ oraz Turcją, a także podobna umowa między Ukrainą oraz Turcją i ONZ zakładają umożliwienie eksportu ukraińskiego zboża z ukraińskich portów w Odessie, Czarnomorsku i Jużnym. Mają obowiązywać przez 120 dni. W ukraińskich magazynach jest ponad 20 milionów ton ziarna.