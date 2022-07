Jak pokonać Putina? Amerykański generał wyjaśnia: Musimy podjąć inicjatywę

Mark C. Arnold jest emerytowanym generałem brygady armii amerykańskiej oraz oficerem sił specjalnych. Wojskowy służył m.in. w Afganistanie i Iraku. Analiza Arnolda dotycząca wojny w Ukrainie została opublikowana przez "The Columbus Dispatch". W artykule generał wskazuje, jak mogłaby zakończyć się wojna w Ukrainie.

Amerykański wojskowy: Zachód poniesie moralną winę za ciągłe cierpienie Ukrainy

Mark C. Arnold podkreślił, że rosyjskie wojska prowadzą wojnę nie tylko przeciwko ukraińskiej armii, ale także uderzają w cywilów. "Rosjanie będą kontynuować to okrutne upuszczanie krwi miesiącami, a nawet latami, z cierpieniem rozciągającym się daleko poza granice Ukrainy - chyba że zachodnie demokracje podejmą działanie już teraz" - napisał wojskowy. I dodał, wyjaśniając, że "musimy podjąć inicjatywę, aby położyć kres tej humanitarnej katastrofie; w przeciwnym razie Zachód poniesie moralną winę za ciągłe cierpienie Ukrainy".

Ukraina. Dwóch Amerykanów zginęło w Donbasie. Mogli brać udział w wojnie

Amerykański wojskowy wyjaśnia, jakie działania podjąć, aby pokonać rosyjskie wojska

Wojskowy wskazuje, że aby powstrzymać dalszy rozlew krwi w Ukrainie, ONZ musi jej pomagać w tworzeniu korytarzy humanitarnych ze wszystkich miast, które Kijów uzna za zagrożone. "Obszary te muszą znajdować się w chronionych przez ONZ strefach zakazu lotów z oddziałami wspieranymi przez ONZ w celu ochrony ludności cywilnej" - stwierdził Arnold.

Zdaniem generała, NATO powinno wesprzeć ukraińską armię, aby ta zyskała przewagę w walkach powietrznych. "Taktyczni kontrolerzy lotnictwa NATO lub koalicji będą potrzebni w terenie, aby atakować siły rosyjskie, jednocześnie chroniąc Ukraińców" - ocenił wojskowy.

13 rosyjskich rakiet spadło na miasto Kropywnycki. Są zabici i ranni

Zdaniem Marka C. Arnolda to zmotywuje prezydenta Rosji do wynegocjowania zawieszenia broni. Jeśli jednak Ukraina nie otrzyma tej pomocy, to kolejni ukraińscy wojskowi oraz cywile będą ginąć, a w Europie pojawi się jeszcze więc uchodźców. Napływ uciekających przed wojna cywilów, zdaniem wojskowego, doprowadzi co wzmocnienia skrajnej prawicy. "Bez konwencjonalnych działań militarnych i odstraszania Putin nie ma podstaw, aby sądzić, że nie może zniszczyć innych demokratycznych krajów przyjaznych Zachodowi" - podkreślił.

