Koronawirus. Serbia wprowadza zakaz odwiedzin w szpitalach. "Ze skutkiem natychmiastowym"

W niespełna siedmiomilionowej Serbii w czwartek wykryto prawie 4300 nowych przypadków zachorowań na koronawirusa. Na początku lipca był to niespełna tysiąc. Wykonano około 13 tysięcy testów.

Minister Zdrowia Serbii Alen Szeranić powiedział agencji Tanjug, że wzrosty zachorowań były spodziewane, a zdecydowana większość chorych zapada na wariant omikron. Według ministra jest to okoliczność łagodząca sytuację, bo nie powoduje on z reguły poważniejszych konsekwencji.

Mimo to resort zdrowia rozpoczął wprowadzanie nowych środków zapobiegających rozprzestrzenianie się wirusa, wśród których jest obowiązujący od piątku zakaz odwiedzin w placówkach medycznych.

Koronawirus. W Polsce wzrost zakażeń o 60 proc. tydzień do tygodnia

Zakażeń koronawirusem przybywa w całej Europie. W zeszłym tygodniu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) odnotowała prawie trzy miliony nowych przypadków COVID-19. Liczba hospitalizacji wzrosła dwukrotnie.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w piątek rano poinformował o liczbie nowych zakażeń koronawirusem, które zostały wykryte w ciągu ostatniej doby w Polsce.

Wiceszef MZ podał liczbę nowych przypadków. "Wzrost o 60 proc."

- Dzisiaj to jest 3038 [zakażeń - red.]. Widzimy, że to kolejny dzień ze wzrostem tydzień do tygodnia o prawie 60 proc. Widzimy, że nowych przypadków przybywa - mówił.

Podkreślał też, że "społeczeństwo jest w 90 proc. uodpornione". - Posiadamy przeciwciała, jeśli chorujemy, to chorujemy łagodnie. Oczywiście zwróciliśmy w tej chwili uwagę na grupę ryzyka, czyli osoby powyżej 60. roku życia. Dlatego od dziś wprowadziliśmy II dawkę przypominającą szczepionki dla tej grupy - przekazał.