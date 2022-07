Izrael. Pod basenem zapadła się ziemia. Dwaj mężczyźni wciągnięci do 15-metrowego otworu [WIDEO]

W czwartek po południu na terenie prywatnej posesji w mieście Karme Josef w środkowym Izraelu odbywała się impreza firmowa, w której - jak podaje "Times of Israel" - uczestniczyło około 50 osób. W chwili tragedii sześcioro z nich bawiło się w basenie.

Izrael. Pod basenem zapadła się ziemia. Dwaj mężczyźni wciągnięci do środka

- To bardzo nietypowy incydent. Kiedy dotarłem na miejsce, zobaczyłem dół, który otworzył się na dnie przydomowego basenu. Świadkowie mówili mi, że ziemia nagle zaczęła się zapadać i że w ciągu zaledwie kilku sekund cała woda z basenu została wciągnięta - mówił ratownik medyczny Uri Damari, cytowany przez "The Jerusalem Post". - Utworzył się wir, który wciągnął do zapadliska dwie osoby - dodał.

Jego słowa potwierdza nagranie ze zdarzenia:

Zapadlisko pod basenem. Ciało mężczyzny na końcu 15-metrowego tunelu

Z otworu o własnych siłach wyszedł 34-letni mężczyzna. Doznał niewielkich obrażeń głowy i kończyn. Po wstępnym opatrzeniu przez medyków został przewieziony do szpitala.

Po skomplikowanej, czterogodzinnej akcji poszukiwawczej, na końcu 15-metrowego tunelu służby ratownicze natrafiły na ciało drugiego mężczyzny. Izraelskie media podkreślają, że ratownicy sporo ryzykowali - obawiano się zawalenia tuneli wychodzących z zapadliska.



Policja rozpoczęła śledztwo w sprawie śmierci uczestnika imprezy - ustala m.in., czy basen spełniał normy bezpieczeństwa.

