Przełom w sprawie eksportu ukraińskiego zboża. "W piątek podpiszemy umowę"

Organizacja Narodów Zjednoczonych i Turcja od dwóch miesięcy pracują nad wynegocjowaniem porozumienia odnośnie wznowienia ukraińskiego eksportu zboża przez Morze Czarne.

REKLAMA

Na piątkowej uroczystości ma być obecny turecki prezydent. Przyjmie on sekretarza ONZ António Guterresa w Pałacu Dolmabahcze. O możliwym pozytywnym zakończeniu negocjacji informował też turecki minister spraw zagranicznych Mevlut Cavusoglu. W ostatnim czasie omawiane miały być szczegóły techniczne dotyczące między innymi punktów kontrolnych i bezpieczeństwa szlaków transportowych.

Więcej informacji na temat wojny w Ukrainie na stronie głównej Gazeta.pl

Ukraiński wiceminister rolnictwa Ukrainy Taras Wysocki stwierdził, że Ukraina może potencjalnie szybko wznowić eksport.

Większość infrastruktury portów Odessy pozostała, więc jest to kwestia kilku tygodni w przypadku odpowiednich gwarancji bezpieczeństwa

- powiedział w ukraińskiej telewizji.

Wojna w Ukrainie. Czego dotyczyć będzie porozumienie?

Jak podaje AFP, projekt porozumienia zakłada, że w Stambule powstanie centrum koordynacyjne, dzięki któremu będzie możliwe wznowienie eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Agencja ustaliła jednocześnie, że władze w Moskwie w zamian za odblokowanie ukraińskich portów domagają się zniesienia sankcji na eksport rosyjskich produktów rolnych.

Zobacz wideo Jak mogą wyglądać dalsze działania Rosjan? Pytamy eksperta

Ukraina jest jednym z największych na świecie producentów zboża. Z powodu rosyjskiej agresji nie może wysyłać swoich produktów rolnych drogą morską. Bez ukraińskiego zboża istnieje zagrożenie klęski głodu na Bliskim Wschodzie i w krajach Afryki Północnej.

Unia Europejska wskazała winnego kryzysu żywnościowego w Ukrainie

Podczas ostatniego szczytu przywódców krajów Unii Europejskiej liderzy europejskich państwa wskazali jednogłośnie, że Rosja ponosi wyłączną odpowiedzialność za kryzys żywnościowy w Ukrainie.

Wówczas liderzy 27 krajów UE wezwali Rosję do natychmiastowego zaprzestania ataków na ukraińskie obiekty rolnicze i wywożenia ukraińskiego zboża do siebie oraz do odblokowania czarnomorskich portów (zwłaszcza portu w Odessie), tak aby umożliwić eksport zbóż i przywrócić żeglugę handlową.

"Rada Europejska popiera wysiłki Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w tym zakresie. Podkreśla również, że sankcje UE wobec Rosji pozwalają na swobodny przepływ produktów rolnych i żywnościowych oraz na dostarczanie pomocy humanitarnej" - czytamy w raporcie z pierwszego dnia szczytu.