Włochy. Prezydent Mattarella rozwiązał parlament i zdecydował o przyspieszonych wyborach

Prezydent Mattarella po podpisaniu dekretu w krótkim wystąpieniu podziękował za pracę gabinetowi Mario Draghiego. Powiedział, że rozpisanie przyspieszonych wyborów jest zawsze ostatecznością, jednak w środę rząd stracił poparcie parlamentu bez możliwości utworzenia nowej większości parlamentarnej. Dodał również, że wybory muszą odbyć się w ciągu 70 dni.

REKLAMA

Podkreślił, że obecny gabinet będzie rządził do powołania nowego. "W tym trudnym okresie rząd musi działać bez żadnej przerwy, by stawić czoło kryzysowi ekonomiczno-społecznemu, szczególnie wzrostowi inflacji". Prezydent Mattarella wskazał na ogromny wzrost cen energii. Podkreślił, że innym trudnym wyzwaniem jest wojna na Ukrainie i trwająca pandemia koronawirusa.

Włochy. Dymisja premiera Mario Draghiego

W czwartek dymisję na ręce prezydenta złożył premier Mario Draghi. Była to druga dymisja szefa rządu w ciągu tygodnia. Pierwsza została odrzucona przez prezydenta Włoch.

Podczas trwającego ponad 10 godzin posiedzenia Senatu premier Draghi tłumaczył powody, dla których złożył rezygnację w ubiegły czwartek. Mówił o rosnących tarciach w rządowej koalicji jedności narodowej i złamaniu paktu wzajemnego zaufania. Dodał, że jest gotowy do dalszego kierowania rządem, ale zastrzegł, że jego gabinet nie da się szantażować. Partie prawicowe zażądały wykluczenia z koalicji rządzącej Ruchu Pięciu Gwiazd i rekonstrukcji rządu. W zamian za poparcie partia zażądała spełnienia szeregu postulatów prospołecznych. W efekcie w głosowaniu nad wotum zaufania dla rządu nie wzięły udziały trzy duże ugrupowania koalicyjne: Ruch Pięciu Gwiazd oraz Forza Italia i Liga.

Informację o złożeniu dymisji przez premiera podał już włoski Pałac Prezydencki. Przekazano, że głowa państwa "przyjęła do wiadomości" decyzję premiera.

Mario Draghi, były szef Europejskiego Banku Centralnego. Stworzenie nowego rządu powierzył mu prezydent Sergio Mattarella w lutym ubiegłego roku, gdy nie powiodły się próby stworzenia politycznego rządu po upadku gabinetu premiera Giuseppe Contego.

Jak wynika, z przeprowadzonych sondaży 65 proc. Włochów chce, by Mario Draghi nadal był premierem do końca kadencji parlamentu, czyli do wiosny przyszłego roku.