Według NK News (North Korea News), ambasador Rosji w Pjongjangu zadeklarował, że niedobory robotników na kontrolowanych przez Rosję terenach Ukrainy uzupełnić mogą pracownicy z Korei Północnej. Alexander Matsegora podkreślił, że jest to jedna z "wielu możliwości" potencjalnej współpracy gospodarczej między Koreą Północną a samozwańczymi, prorosyjskimi republikami na wschodzie Ukrainy. I to pomimo sankcji nałożonych przez ONZ.

REKLAMA

Zobacz wideo Patriotyczne niewolnictwo w Korei Północnej

Ambasador Rosji ma pomysł na odbudowę Donbasu. "Koreańscy budowniczowie będą bardzo znaczącą pomocą"

Alexander Matsegora w rozmowie z rosyjską gazetą "Izwiestija" przyznał, że "wysoko wykwalifikowani i ciężko pracujący koreańscy budowniczowie", którzy są zdolni "do pracy w najtrudniejszych warunkach", mogą zdaniem ambasadora pomóc w odbudowie np. Donbasu, po zniszczeniach powstałych na skutek wywołanej przez Rosję wojny w Ukrainie.

- Wysoko wykwalifikowani, pracowici i zdolni do pracy w najtrudniejszych warunkach koreańscy budowniczowie będą bardzo znaczącą pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z odbudową obiektów socjalnych, infrastrukturalnych i przemysłowych - powiedział Matsegora. Dalej kłamliwie zrzucił winę za zniszczenia na Ukraińców.

Matsegora zauważył też, że niektóre przedsiębiorstwa w Korei Północnej, "które zostały zbudowane przy wsparciu ZSRR, nadal używają sprzętu wyprodukowanego w Donbasie". - Koreańscy partnerzy są bardzo zainteresowani częściami zamiennymi i jednostkami tam produkowanymi, co pozwoli im zaktualizować swoją bazę produkcyjną - dodał ambasador.

Przeczytaj więcej informacji ze świata na stronie głównej Gazeta.pl.

Ukraina. Obrońcy Mariupola spędzili 100 dni w rosyjskiej niewoli

Komentarz rosyjskiego ambasadora pojawił się kilka dni po tym, jak Korea Północna uznała samozwańcze republiki w Ukrainie oraz oskarżyła ukraiński rząd o "udział we wrogim stanowisku Waszyngtonu wobec Pjongjangu". W odpowiedzi na zaczepki Korei Północnej, Ukraina zdecydowała się zerwać stosunki dyplomatyczne z tym krajem i oskarżyła władze w Pjongjangu o podważanie suwerenności i integralności terytorialnej.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba w rozmowie z "Guardianem" stwierdził, że apel o takie wsparcie pokazuje, że Rosja nie ma na świecie sojuszników z wyłączeniem krajów, które są finansowo i politycznie zależne od Moskwy.

Tajemnicza epidemia w Korei Północnej. Tyfus lub cholera?

Obozy koncentracyjne, zwane obozami pracy, w Korei Północnej

Korea Północna często wysyła swoich obywateli do pracy poza granicami kraju. W ten sposób władze są w stanie zdobyć potrzebną im walutę obcą. Poza tym w komunistycznym kraju działają także obozy koncentracyjne, nazywane przez północnokoreańską propagandę "obozami pracy" lub "obozami reedukacyjnymi". Nieoficjalnie ustalono, że w takich obozach przebywa od 150 do 200 tysięcy ludzi. Tereny obozów otoczone są drutami kolczastymi, płotem pod napięciem elektrycznym i strzeżone przez wieże strażników, którzy mogą używać broni wobec "nieposłusznych".

Osoby wysłane do tych obozów cierpią na głód i choroby. Najczęściej umierają na skutek niedożywienia, nieleczonych chorób czy w wyniku obrażeń poniesionych podczas tortur. Osadzeni pracują po kilkanaście godzin dziennie, dostając do jedzenia zaledwie jeden posiłek. Do obozu trafiają nie tylko przestępcy, ale też domniemani przestępcy oraz ich rodziny w tym dzieci, znajomi czy sąsiedzi - zgodnie z obowiązującą w kraju odpowiedzialnością zbiorową. Najczęściej więźniowie nie wiedzą nawet, z jakiego powodu trafili do obozu. Inne powody mogą być natomiast błahe - jak oglądanie zagranicznych filmów czy słuchanie K-popu. Na obóz pracy skazywane są też rodziny tych, którzy popełnili samobójstwo, bo wg. władz w Pjongjangu jest to "uchylanie się od rozkazów Partii".