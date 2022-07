Abbas Galiamow jest doktorem politologii, obecnie mieszka w Izraelu. W latach 2008-2010 kierował zespołem, który pisał przemówienia Władimira Putina, będącego wówczas premierem Rosji. W nowym wywiadzie dla "Daily Mirror" Galiamow wskazał faktyczny - jego zdaniem - powód niedawnej wizyty Putina w Iranie.

Putin w Iranie. Media dopatrują się kolejnego objawu jego choroby

Autor przemówień Putina: Prezydent Rosji ukryłby się w Iranie, jak naziści w Argentynie

Galiamow uważa, że rosyjski dyktator załatwiał umowę azylową dla siebie, swojej rodziny i przyjaciół na wypadek, gdyby w związku z wojną w Ukrainie byli zmuszeni do ucieczki z Rosji. - Myśląc o tym, dlaczego Putin pojechał do Iranu, należy pamiętać, że ten kraj jest zdecydowanie najlepszym schronieniem, do którego może się ewakuować, jeśli w Rosji zrobi się naprawdę gorąco - stwierdził.

B. urzędnik Kremla podkreślił, że "prezydent Rosji jest z całą pewnością ostrożną osobą i nie przestaje myśleć o alternatywnym miejscu pobytu", zaś "Iran dla rosyjskiej elity rządzącej może stać się takim azylem, jakim Argentyna stała się dla nazistów, a rosyjski Rostow dla Wiktora Janukowycza". Galiamow zauważył również, że w zamian za schronienie ajatollahowie mogą zażądać od Putina i jego bliskich przejścia na islam, na co prezydent Rosji mógłby przystać.

Jak podał brytyjski dziennik, Władimir Putin przyznał, że zachodnie sankcje powodują poważne problemy w jego kraju, a siły rosyjskie poniosły ogromne straty w wojnie, którą rozpętał w Ukrainie.

Dyrektor CIA ironicznie o pogłoskach nt. choroby Putina. "Jest zbyt zdrowy"

Co Władimir Putin robił w Iranie?

Wizyta Władimira Putina w Iranie była jego drugą dalszą podróżą od 24 lutego, czyli pierwszego dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Według ekspertów Iran pozostaje jednym z ostatnich sojuszników Rosji na arenie międzynarodowej. Równocześnie jednak Iran rywalizuje z Rosją na rynkach energetycznych. W ostatnich dniach Teheran porozumiał się m.in. w sprawie dostaw gazu do Turcji.

Oficjalnym powodem wizyty Putina w Teheranie był zaplanowany tam szczyt na temat sytuacji w Syrii. Rosja od kilku lat wspiera militarnie syryjskiego prezydenta Baszara al-Asada i pomaga w bombardowaniach celów cywilnych.

Teheran. Erdogan liczy na wsparcie ws. dalszej inwazji na Syrię

Putin w irańskiej stolicy rozmawiał zarówno z irańskim prezydentem Ebrahimem Raisim, jak i z rządzącym krajem najwyższym przywódcą duchowym ajatollahem Alim Chameneimem. Ten drugi powiedział w trakcie spotkania, że Iran i Rosja chcą wspólnie przeciwstawić się Zachodowi.

Po tym jak rok temu konserwatyści odzyskali pełnię władzy w Iranie, rozmowy z Zachodem o ewentualnym porozumieniu atomowym stanęły w miejscu. Teheran niemal wprost daje do zrozumienia, że nie chce współpracować z Zachodem, a bliżej mu do Rosji.

