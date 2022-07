Włochy. Premier Mario Draghi zrezygnował. Udał się do prezydenta "ze swoją decyzją"

Mario Draghi po raz kolejny złożył rezygnację. Premier Włoch ogłosił w czwartek w Izbie Deputowanych, że udaje się do prezydenta Sergio Mattarellego, by zakomunikować mu "swoją decyzję". Premier w ubiegły czwartek złożył rezygnację na ręce prezydenta Sergio Mattarelli, bo należący do koalicji rządowej Ruch Pięciu Gwiazd nie udzielił mu poparcia.

3 Fot. Andrew Medichini / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl