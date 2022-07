Temat zdrowia rosyjskiego przywódcy ponownie ożywiła jego podróż do Iranu, którą odbył we wtorek (19 lipca). Uwagę mediów przykuł sposób poruszania się dyktatora. Gdy wysiadał z samolotu w Teheranie, najpierw zeskoczył ze schodków, a następnie, wyraźnie kulejąc, podszedł do irańskiego ministra ds. ropy naftowej Javada Owji. Spekulacje, że wiąże się to z chorobą, skomentował dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej William Burns.

REKLAMA

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Agencja Wywiadu przechwyciła rozmowy rosyjskich żołnierzy. "Z naszego plutonu zostały 3 osoby"

Szef CIA o Putinie: Wielki wyznawca kontroli, zastraszania i wyrównywania rachunków

- O ile wiemy, jest zbyt zdrowy - powiedział szef CIA na Aspen Security Forum w Kolorado, którego zacytowało w czwartek BBC. Jednocześnie podkreślił, że ta ocena nie stanowi "formalnego osądu wywiadu".

Dyrektor CIA, który służył jako ambasador w Moskwie, powiedział, że obserwował rosyjskiego przywódcę przez ponad dwie dekady. Jak podkreślił, Władimir Putin jest "wielkim wyznawcą kontroli, zastraszania i wyrównywania rachunków". - Jest przekonany, że jego przeznaczeniem jako przywódcy jest przywrócenie Rosji jako wielkiego mocarstwa - stwierdził.- Nie może tego zrobić bez kontrolowania Ukrainy.

Komentarz Williama Burnsa pojawił się, gdy Stany Zjednoczone zapowiedziały nowe dostawy broni dalekiego zasięgu. Siergiej Ławrow, szef MSZ Rosji powiedział w środę 20 lipca, że cele "specjalnej operacji wojskowej" Moskwy nie ograniczają się już do wschodniego Donbasu, ale obejmują szereg innych terytoriów - przekazała rosyjska państwowa agencja informacyjna RIA Nowosti. Jak dodał, cele rozszerzą się jeszcze bardziej, jeśli Zachód pomoże ukraińskiej armii.

Teheran. Erdogan liczy na wsparcie ws. dalszej inwazji na Syrię

Rosyjski politolog: Za wrzutkami o chorobie stoi Kreml

Jak pisaliśmy, rosyjski politolog Iwan Preobrażeński w rozmowie z ukraińskim portalem NV.ua stwierdził, że plotki na temat złego stanu zdrowia Władimira Putina pochodzą z Kremla. Jego zdaniem takie działania mogą być próbą utrzymania rosyjskiego systemu politycznego.

- Myślę, że sam Kreml aktywnie podtrzymuje te plotki, nawet je wrzuca, a później zaczynają żyć swoim życiem. Tak jak na początku wrzucili wziętą nie wiadomo skąd kandydaturę sekretarza Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaja Patruszewa, a teraz wrzucają, że Patruszew ma oponentów - mówił w rozmowie Preobrażeński.

Nowe informacje o zdrowiu Putina. Wywiad: Dyktatorowi zostały dwa lata

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.