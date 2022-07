Rosja. 'Dmitrij Donskoj' - największy okręt podwodny na świecie zostanie zezłomowany

"Dmitrij Donskoj" to nazwa radzieckiego, a następnie rosyjskiego okrętu podwodnego. Jednostka służyła we Flocie Północnej rosyjskiej marynarki od 1981 roku. Została skonstruowana do transportu 20 rakietowych pocisków balistycznych.

"Dmitrij Donskoj" został wycofany z rosyjskiej marynarki wojennej

"Dmitrij Donskoj", największy na świecie okręt podwodny o napędzie atomowym, został wycofany z rosyjskiej marynarki wojennej - doniosła w środę agencja informacyjna RIA Novosti, powołująca się na źródło w kompleksie wojskowo-przemysłowym. Okręt ma zostać zezłomowany, a decyzja ta jest związana z wprowadzeniem nowego okrętu podwodnego typu Boriej-A, który przejmie nazwę po swoim poprzedniku.

"Dmitrij Donskoj" był ostatnim okrętem podwodnym o napędzie atomowym, typu 941 (Tajfun). Okręt miał długość 175 metrów, a jego wyporność wynosiła 48 tys. ton. Nazwa okrętu pochodzi od imienia wielkiego księcia moskiewskiego - Dymitra Dońskiego. Oprócz "Dmitrij Donskoj" zbudowano jeszcze pięć takich okrętów - informuje portal news.ru.

Tytuł największego okrętu podwodnego przypadnie teraz dłuższemu o 9 metrów (ma 184 m długości) Biełgorodowi, który jest okrętem typu Oskar II. Jego budowa rozpoczęła się jeszcze w 1992 roku, jednak prace nad nim wstrzymano na kilkanaście lat, mimo że był gotowy w 80 procentach. Decyzja o jego ukończeniu zapadła dopiero w 2011-2012 roku.

Rosyjski atak rakietowy na Odessę

Armia rosyjska wystrzeliła we wtorek siedem rakiet w kierunku Odessy. Rzecznik tamtejszej administracji wojskowej Serhij Bratczuk powiedział, że wskutek ataku przeprowadzonego z Morza Czarnego rannych zostało sześć osób.

- Wróg zaatakował siedmioma rakietami obwód odeski - przekazał rzecznik. I dodał, wyjaśniając że "jeden pocisk został zniszczony w powietrzu przez ukraińskie siły obrony powietrznej, sześć niestety doleciało do miasta". - Rannych zostało sześć osób, wśród nich dziecko. Zniszczone domy, uszkodzone budynki, częściowo zrujnowane szkoły i pałac kultury. Wróg nadal atakuje cywilów - oświadczył Serhij Bratczuk.

