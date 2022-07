Kolejny rosyjski myśliwiec Su-35 zestrzelony. Ukraińskie siły zbrojne potwierdzają [WIDEO]

Ministerstwo Obrony Ukrainy podało, że we wtorek 19 lipca ukraińscy żołnierze zestrzelili rosyjski samolot Su-35. Do zestrzelenia myśliwca doszło około godz. 20 w pobliżu miejscowości Nowa Kachowka w obwodzie chersońskim na południu kraju. Pilot katapultował się, zanim maszyna uderzyła w ziemię.

Rosyjski myśliwiec Su-35 zestrzelony przez ukraińskie siły. Co to za samolot?

Su-35 to jednomiejscowe, wielozadaniowe samoloty myśliwskie produkowane przez Komsomolskie Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego. Maszyna wyposażona jest w silniki o zmiennym wektorze ciągu, co pozwala jej na tzw. supermanewrowość. Zasięg myśliwca to 3600 km (lub 4500 km z podwieszanymi zbiornikami). Maksymalna prędkość wynosi 2390 km/h, a pułap - 15 tys. m. Su-35 może przenosić do ośmiu ton uzbrojenia obejmującego różnego rodzaju bomby, rakiety, pociski kierowane powietrze-powietrze oraz powietrze-ziemia.

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy przekazało na Facebooku, że wcześniej Rosjanie z użyciem zestrzelonego myśliwca próbowali zaatakować samoloty szturmowe Ukraińców.

Pokazano też nagrania po zestrzeleniu rosyjskiego samolotu:

Z doniesień ukraińskich służb wynika, że od początku inwazji Rosji na Ukrainę siłom ukraińskim udało się zniszczyć już wcześniej co najmniej dwa rosyjskie samoloty Su-35 - m.in. w marcu i w maju.

Wojna w Ukrainie. Ukraińskie siły zbrojne: Rosja straciła 38,7 tys. żołnierzy

Rosyjska armia straciła na wojnie w Ukrainie 38 750 żołnierzy - podał w środę sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Jeśli zaś chodzi o rosyjski sprzęt, według tych wyliczeń Ukraińcom udało się do tej pory zniszczyć: 1700 czołgów, 3905 pojazdów opancerzonych, 856 systemów artyleryjskich, 221 samolotów, 188 śmigłowców, 167 pocisków manewrujących i 15 okrętów.

