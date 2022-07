Dotychczas to Władimir Putin spóźniał się na spotkania z przywódcami innych państw, pokazując w ten sposób "siłę" swoją i kraju, który reprezentuje. Role odwróciły się jednak podczas spotkania z Recepem Tayyipem Erdoganem w Teheranie, do którego doszło we wtorek. Mianowicie to prezydent Turcji kazał Putinowi na siebie czekać.

