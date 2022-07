Władimir Putin w Iranie. Media dopatrują się kolejnego objawu choroby prezydenta Rosji [WIDEO]

Wieści o rzekomej chorobie Władimira Putina krążą od dawna. Przekonanie, że stan zdrowia prezydenta Rosji nie jest dobry, nasiliło się szczególnie po wybuchu wojny w Ukrainie. Spekulacji i "pobożnych życzeń" nie brakuje: media i wojskowi podają m.in. że Putin ma się zmagać z rakiem krwi lub trzustki czy chorobą Parkinsona. Lekarze zwracają uwagę na opuchniętą szyję i twarz rosyjskiego dyktatora, a także sposób chodzenia i ułożenie rąk.

REKLAMA

Słynna choroba Putina to rak krwi? Tak twierdzi ponoć jeden z oligarchów

Tymczasem NEXTA, białoruski niezależny kanał informacyjny, zwrócił uwagę na to, jak Putin poruszał się, gdy wysiadał we wtorek z samolotu w Teheranie. Prezydent Rosji zeskoczył najpierw ze schodków, a później, wyraźnie kulejąc, podszedł do irańskiego ministra ds. ropy naftowej Javada Owji.

Zobacz wideo Putin nie odpowie za zbrodnie wojenne w Ukrainie. Ekspertka: Żaden sąd nie będzie mieć jaj

Władimir Putin w Iranie. Przyleciał na szczyt ws. sytuacji w Syrii

Wizyta Władimira Putina w Iranie jest jego drugą dalszą podróżą od 24 lutego, czyli pierwszego dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Według ekspertów Iran pozostaje jednym z ostatnich sojuszników Rosji na arenie międzynarodowej. Równocześnie jednak Iran rywalizuje z Rosją na rynkach energetycznych. W ostatnich dniach Teheran porozumiał się m.in. w sprawie dostaw gazu do Turcji.

Więcej wiadomości ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Erdogan zagrał w "ulubioną grę" Putina - spóźnił się na spotkanie

Oficjalnym powodem wizyty Putina w Teheranie był zaplanowany tam szczyt na temat sytuacji w Syrii. Rosja od kilku lat wspiera militarnie syryjskiego prezydenta Baszara al-Asada i pomaga w bombardowaniach celów cywilnych.

Putin w irańskiej stolicy rozmawiał zarówno z irańskim prezydentem Ebrahimem Raisim, jak i z rządzącym krajem najwyższym przywódcą duchowym ajatollahem Alim Chameneim. Ten drugi powiedział w trakcie spotkania, że Iran i Rosja chcą wspólnie przeciwstawić się Zachodowi.

Po tym jak rok temu konserwatyści odzyskali pełnię władzy w Iranie, rozmowy z Zachodem o ewentualnym porozumieniu atomowym stanęły w miejscu. Teheran niemal wprost daje do zrozumienia, że nie chce współpracować z Zachodem, a bliżej mu do Rosji.



***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>