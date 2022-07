Egipt. Wypadek balonu z polskimi turystami na pokładzie. Małżeństwo trafiło do szpitala [WIDEO]

Chwile grozy przeżyli pasażerowie jednego z balonów ogrzewanych powietrzem. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w mieście Luksor w Egipcie. Balon zderzył się innym, następnie zaczął bezwładnie opadać na ziemię. Na pokładzie znajdowało się polskie małżeństwo, które trafiło do szpitala. Nagranie wypadku trafiło do internetu.

