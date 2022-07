Węgry zgadzają się na transport broni do Ukrainy przez ich terytorium. "Jesteśmy zszokowani"

Wiceszef węgierskiego MSZ zapewnił, że państwa trzecie mogą wykorzystywać terytorium Węgier do dostarczania broni do Ukrainy. - W przeciwieństwie do wielu zachodnich partnerów, sami odczuliśmy, jak wygląda sprzeciw wobec tego ogromnego państwa wschodniego - powiedział Levente Magyar. Jak dodał, jednocześnie same Węgry nie dostarczą broni.

2 Rada Miejska Lwowa Otwórz galerię Na Gazeta.pl