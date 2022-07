Wyjazd do Teheranu był drugą od rozpoczęcia wojny w Ukrainie podróżą zagraniczną Władimira Putina. Prezydent Rosji spotkał się tam z prezydentami Iranu i Turcji. Rozmowy polityków odbywają się w ramach tzw. procesu astańskiego - rozmów na temat uregulowania konfliktu w Syrii.

Władimir Putin dotarł do Teheranu. Prezydent Turcji zagrał w "ulubioną grę" polityka z Rosji

W mediach społecznościowych dużą popularnością cieszy się nagranie, na którym widać Władimira Putina przed spotkaniem z Recepem Tayyipem Erdoganem. Jak się okazuje, prezydent Rosji pojawił się na miejscu pierwszy - co nie jest typowym dla polityka zachowaniem. Putin znany jest bowiem z tego, że spóźnia się nawet na oficjalne spotkania. Dotyczy to zwłaszcza rozmów z zagranicznymi przywódcami. Dla przykładu w lipcu 2019 roku Putin aż godzinę spóźnił się na audiencję u papieża Franciszka w Watykanie.

Teraz sytuacja się odwróciła i to prezydent Turcji kazał na siebie czekać. "Putin musiał poczekać na Erdogana. Jego mina bezcenna. Ale to i tak szokujące, że ktoś jeszcze podaje Putinowi rękę" - napisał na Twitterze korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.

"Erdogan wygrał z Putinem w jego ulubioną grę - w spóźnianie się na spotkania" - skomentował dziennikarz "DGP" Michał Potocki. Na nagraniu faktycznie widać nieco zmieszanego Putina, który rozgląda się po sali i kilkukrotnie unosi brwi.

Może to być "zemsta" prezydenta Turcji, który wielokrotnie czekał przed spotkaniami z Putinem. W 2015 roku "Kommiersant" informował. że Erdogan niemal wyszedł z sali po spóźnieniu Putina. Prezydenta Turcji do pozostania na miejscu przekonał szef MSZ Rosji. Mimo tego Erdogan miał podkreślać, że nie akceptuje takiego braku szacunku.

Putin przyleciał do Teheranu. Spotkał się m.in. z Erdoganem

Do podobnej sytuacji doszło w 2020 roku. "Rosjanie opublikowali nagranie pokazujące prezydenta Turcji Erdogana czekającego dwie minuty pod drzwiami gabinetu prezydenta Putina. To obrazy, które teraz krążą po Bliskim Wschodzie. Niesłychane, że to zrobiono i jeszcze bardziej, że nagrano i pokazano w taki sposób" - napisał wówczas dziennikarz Jarosław Kociszewski.