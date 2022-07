Producent dronów Bayraktar zapewnia, że Rosjanie nie dostaną ani jednego. "Jesteśmy dumni"

Haluk Bayraktar powiedział w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji CNN, że Ukraina stawia opór "bardzo nieproporcjonalnej agresji". Wyraził też poparcie dla Ukrainy w jej walce o suwerenność i niepodległość. - Jednym z powodów, dla których dron Bayraktar TB2 stał się symbolem wolnej i suwerennej Ukrainy, jest to, że cała flota Bayraktar TB2 działa od początku wojny - powiedział dyrektor generalny firmy Baykar.

Ukraina kupiła do tej pory kilkadziesiąt Bayraktarów. - Mamy ogromne doświadczenie, a ukraińscy operatorzy są dobrze wykwalifikowani - dodał Haluk Bayraktar.

Zwrócił uwagę na strategiczny poziom stosunków między Turcją, a Ukrainą w sferze obronnej. Turcja wspiera Ukrainę dronami bojowymi, a sama kupuje od Ukrainy silniki turbinowe do tych dronów.

Dyrektor tureckiej firmy przyznał, że był poruszony zainicjowanymi przez różne kraje zbiórkami na drony dla Ukrainy, dlatego też firma Baykar zdecydowała się przekazać ukraińskiemu wojsku trzy darmowe egzemplarze.

- Jako firma chcieliśmy pokazać, że w takich czasach, w tak wielkiej wojnie, nie chodzi nam o maksymalizację naszych przychodów i zysków, ale o maksymalizację naszego poparcia dla Ukrainy i jej walki o niepodległość - powiedział.

Zbiórka na zakup Bayraktara dla Ukrainy

Tymczasem już ponad 18 mln zł znalazło się na koncie zbiórki na zakup Bayraktara założonej przez dziennikarza Sławomira Sierakowskiego. Celem jest 22,5 mln.

Bayraktar TB2 to dron produkcji tureckiej. Służy m.in. do przeprowadzania rozpoznania, naprowadzania artylerii i do bezpośrednich ataków bombowych. Ma 6,5 metrów długości, a rozpiętość jego skrzydeł to 12 metrów. Może pozostawać w powietrzu do 27 godzin, średnia prędkość przelotowa sprzętu to 130 km/h, a maksymalna - 220 km/h.

Dzięki Bayraktarom Ukraińcy zniszczyli wiele ważnych celów - m.in. rosyjski punkt dowodzenia w rejonie Kijowa, czy dwie łodzie typu Raptor nieopodal Wyspy Węży.